Ortaokul öğrencisinden 1 maskeyi 50 kez kullanmayı sağlayan proje!

15 yaşındaki Antalya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, koronavirüse karşı kullanılan maskelerle ilgili yaptığı dikkat çekici bir proje ile gündemde. Canpolat, maskelerin sterilize edilip 50 defa yeniden kullanılmasını sağlayacak bir sterilizasyon kutusu geliştirdi. İşte ayrıntılar!

Maskeyi 50 kez kullandırtan sterilizasyon kutusu geliştirildi

Antalya'da ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde yeni bir proje geliştirdi. 15 yaşındaki Canpolat, 5 dakika içerisinde 80 derecelik ısıya ulaşan sterilizasyon kutusu yaptı. Kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti. N95 ve medikal maskeler bu şekilde 50 kez kullanılabilecek.

Daha önce birçok TÜBİTAK projesinde görev alan Egemen Doğan Canpolat, özellikli olarak sağlık çalışanlarını düşünerek bu projeyi hayata geçirdiğini aktardı. Sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Sterilizasyon kutusunu geliştiren Egemen Doğan Canpolat'ın okulundaki matematik öğretmeni ve okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, öğrencilerin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi umut vadettiğini ifade etti. 

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