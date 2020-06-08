Ortaokul öğrencisinden 1 maskeyi 50 kez kullanmayı sağlayan proje!

15 yaşındaki Antalya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, koronavirüse karşı kullanılan maskelerle ilgili yaptığı dikkat çekici bir proje ile gündemde. Canpolat, maskelerin sterilize edilip 50 defa yeniden kullanılmasını sağlayacak bir sterilizasyon kutusu geliştirdi. İşte ayrıntılar!