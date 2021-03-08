Otomobil markalarında mart ayı kampanyaları! İşte marka marka detaylar

Toyota'dan Citroen'e Fiat'tan Suzuki'ye kadar pek çok farklı otomobil markası mart ayı kampanyalarını duyurdu. İşte otomobil markalarının mart ayı kampanyalarından detaylar...

Otomobil markalarında mart ayı kampanyaları! İşte marka marka detaylar

Türkiye'de şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 24,2 büyüdü ve 58 bin 504 adet seviyesine ulaştı. Firmalar satış trendini koruma amacıyla sıfır araçta mart ayı kampanyalarını art arda duyurdu.

Otomobil firmaları, ödeme erteleme, özel finansman desteği, indirim ve sıfır faiz gibi imkanları tüketicilere mart ayı boyunca sunacak. Peki hangi otomobil markası, modeli nasıl bir kampanya sunuyor? İşte otomobil markalarında mart ayı kampanyaları...

OTOMOBİLLERDE MART AYI KAMPANYALARI

Otomobilde mart ayı kampanyaları ve detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Honda Mart Ayı Kampanyası

honda

Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında mart ayı boyunca Civic, CR-V ve HR-V modellerinde cazip kredi imkanı sunacak. Detaylar için linklere bakabilirsiniz. 

Toyota Mart Ayı Kampanyası

toyota

Toyota, bahar kampanyasında modellerini indirimli satışa sunacak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar "0" finansman oranıyla satışa sunulacak.

Opel Mart Ayı Kampanyası

opel

Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği sunan satın alma koşulları açıkladı.

Suzuki Mart Ayı Kampanyası

suzuki

Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart kampanyasını açıkladı.  İşte Suzuki'nin açıkladığı Mart ayı kampanyasının detayları:

Peugeot Mart Ayı Kampanyası

peugeot

Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunduğunu duyurdu.

Citroen Mart Ayı Kampanyası

citroen

Citroen tüm modelleri için mart ayına özel, avantajlı fiyatlarla cazip faiz oranları sunuyor.

Fiat Mart Ayı Kampanyası

fiat

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" sağlayacak.

Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

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