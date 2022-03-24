Otonom Araç Konusunda En Güvenilen Marka Hangisi? Belli Oldu!

Bir otomotiv danışmanlık ve pazarlama araştırma şirketi olan Auto Pacific, kısa süre önce, sürücülerin tam otonom araçları geliştirmek için en çok hangi şirketlere güvendikleri sorusunu yanıtlayan bir çalışma yayınladı.
Auto Pacific, Apple'dan Volvo'ya kadar 56 farklı şirketten hangisinin otonom araç üretme konusunda daha güvenilir bulunduğunu öğrenmek için yaşları 18 ile 80 arasında değişen 600'den fazla sürücüyle anket yaptı. En güvenilir bulunan ilk 10 marka arasında Tesla, ankete katılanların %32'sinin oyunu alarak en tepeye yerleşiyor. Bu sonuç bekleniyor olsa da şaşırtıcı sayılabilir. Tesla her zaman benzersiz veya gelişmiş özellikler sunan bir teknoloji şirketi; ancak Elon Musk'ın firması genellikle kendine duyulan heyecanı karşılayamıyor. Örneğin, Tesla Full Self Driving (Tam Otonom Sürüş), beklenileni tam anlamıyla karşılayamıyor ve 12.000 dolar gibi astronomik bir fiyat etiketine sahip.
Katılımcıların %19'u, tercihini Toyota'dan yana kullanıyor ve bu da onu ikinci sıraya yerleştiriyor. Toyota'nın ardından %18 ile BMW, %16 ile Chevy ve %14 ile Ford geliyor. %13 ile berabere kalan Apple ve Honda'yı, tek haneli oranlar ile Audi, Subaru ve Cadillac takip ediyor.
Apple, ne şimdi ne de daha önce otomobil üretmediği için merak uyandırıcı bir seçenek. Benzer şekilde, Auto Pacific'e göre, insanların %5'i Sony'yi ilk tercihleri olarak seçti.
Bu çalışmada şaşırtıcı olmayan şey, insanların otonom bir araca sahip olmaya ne kadar istekli olduklarının yaş gruplarına göre değişmesi. 30-39 yaş arası katılımcıların yaklaşık %22'si bir an önce sürücüsüz bir araba istiyor. 18 ile 29 yaş arasındakilerde bu oran %14'e düşüyor.
Doğal olarak, yaşlı insanlar çok daha temkinli görünüyor. 60 yaş ve üstü insanların sadece %3'ü bir an önce otonom bir araç almak istiyor.
Bugün tam otonom araçlar henüz mevcut değil, ancak geliştirme süreçlerinde sona yaklaşılıyor. Super Cruise ve BlueCruise gibi özellikler, çok da uzak olmayan bir gelecekte neler olacağına dair heyecan verici bir tat sunuyor.
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