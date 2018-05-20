Otonom Drone'lar İçin Dev Test Alanı: M-Air!
Michigan Üniversitesi'nin M-Air isimli yeni test alanı, otonom drone'lara oldukça parlak bir gelecek imkanı sunuyor!
Michigan Universitesi'nin otonom araç test alanları artık sadece yerde giden araçlarla sınırlı değil. Yeni açılan M-Air, otonom hava araçlarını - daha doğrusu otonom drone'ları - dışarıda test etmek için üç kilometre karelik dört katlı bir tesis. Bu tesis, araştırmacıların drone'ları gerçekçi ışık ve rüzgar şartlarında test etmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda drone'ların alandan çıkıp insanların kafasına çarpmasını veya diğer uçan araçlarla çarpışmasını engelleyen ağlar da güvenliği sağlıyor. Tesisin bu özel şartları, daha önceleri dışarıda uçurma izni gerektiren deneyleri böyle izinlere ihtiyaç olmadan daha kolay yapma imkanı sunuyor.
Araştırmacılar, bu drone'ların neler yapabileceği konusunda birçok örneğe zaten sahip. Bir araştırma takımı, depremin ardından yerin altında olanları ölçmek için sensör yüklü ağırlıklar bırakmak için bu drone'ları kullanmıştı. Diğer bir takım da, çatı yapımı drone'larına taşıma ve hatta tahta kiremitleri yerleştirme işlerini vermeye çalışıyor.
M-Air, otonom hava aracı konusunda sıra dışı bir yer ve Amerika'da hem hava, hem kara hem deniz hem de uzay aracı testi yapılan tek mühendis okulu. Küçük drone'lar, kurtarma görevleri ve gözlem için çok değerli araçlar haline geliyorlar ve M-Air gibi test alanları bu drone'ların gelişimini gereksiz risklere yer vermeden hızlandırabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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