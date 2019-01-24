Overclocker, 5.608MHz ile DDR4 Rekoru Kırdı

MSI'ın overclocker'ı, DDR4'te erişilmesi zor bir hıza ulaştı, ama bakın nasıl...

Overclocker, 5.608MHz ile DDR4 Rekoru Kırdı

MSI'ın overclocker'ı Toppc, 8GB'lık bir DDR4 RAM çubuğunu 5.608MHz'e hızlandırarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Böylece birkaç gün önce kırılan dünya rekoru da kırılmış oldu.

Toppc, Kingston HyperX Predator DDR4 bellek modülünün frekansını yükseltmek için sıvı nitrojen ve bir MSI MPG Z390I Gaming Edge AC ITX anakart kullandı. Bu tür bir sonucu evde yapacağınız overclock ile elde etme olasılığınız çok düşük. Ekran görüntülerine baktığımızda Toppc'nin Core i9-9900K'ya ait bir mühendislik örneğini kullandığını görüyoruz. Dahası Kingston, piyasaya sürülmemiş bir örnek bellek modülünün kullanıldığını söylüyor. CPU-Z verileri, bellek zamanlamalarının da önemli ölçüde rahatladıldığını ve 31-31-31-63-3'e ayarlandığını söylüyor. Bu sırada i9-9900K'nın sekiz çekirdeğinden altısının devre dışı bırakıldığı ve işlemcinin 815MHz'e ayarlandığı gözleniyor.

Günler önce gelen bir önceki rekor, 5.583,2MHz ile ADATA tarafından, bir XPG Spectrix D80 bellek modülüyle kırılmıştı.

MSI, yeni rekorun firmanın "performanstaki hükmedici konumunu" gösterdiğini ve "eşsiz ve patentli" DDR4 hızlandırma teknolojisini sergilediğini söylüyor. MSI'ın basın bültenine göre rekor, Intel'in dokuzuncu nesil işlemcileri için devrimsel bir adım.

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