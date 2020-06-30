Oyun Devinden Açıklama: "PlayStation 5, Bir Sistem Tasarımı Şaheseri"

Son zamanların önemli oyun geliştiricileri arasında gösterilen Epic Games, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında bakın neler söylüyor.

Epic Games: "PS5, bir sistem tasarımı şaheseri"

Unreal motorunun ve Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, Sony'nin henüz piyasaya sürülmeyen yeni nesil konsolu PlayStation 5'in oyunların geliştirilme ve oynanma şeklini değiştireceğini iddia etti.

PS5'i "sistem tasarımı şaheseri" olarak tanımlayan Epic Games mühendislik başkan yardımcısı Nick Penwarden, konsolun bilişim ve grafik performansı anlamında büyük bir sıçrayış kaydettiğini, benzer şekilde depolama ve veri sıkıştırma teknolojisinde de devrimci olduğunu söyledi.

Sony'nin PS5'in "kullanıcılar için oyun deneyiminde devrim" yaratacağı iddiası, görünüşe bakılırsa kendisine destek buluyor.

Epic Games CTO'su Kim Libreri'ye göre işletim sistemi oyunları daha sürükleyici hale getirmekle kalmayacak, "tamamen dinamik ortamlar ve aydınlatma, çok gelişmiş fizik, daha akıllı yapay zeka ve daha zengin çok oyunculu deneyimlerden faydalanabilecek tamamen yeni oyun konseptlerini mümkün kılacak".

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