Oyun Dünyasının En Can Alıcı Sorusuna Excalibur'dan Cevap

Mücadelenin eksik olmadığı, heyecanın en üst seviyede yaşandığı oyun dünyasında yine bir soru akıllarda yer edinmeye başladı. Sistem performansının ve kullanım formunun önemli olduğu oyun dünyasında, oyuncular "Dizüstü mü, masaüstü mü?" ikilemine cevap arıyorken, Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ise gaming laptop ve desktop kararı için oyunculara rehberlik ediyor.

En Can Alıcı Soruya Excalibur'dan Cevap Geldi

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