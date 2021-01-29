Oyun Tutkunlarına realme'den Müjde; Realme 7 Alana Watch S Hediye

realme'nin mükemmel mobil oyun deneyimi için özel olarak tasarladığı realme 7 için hepsiburada.com ile birlikte özel bir kampanya geliştirildi.

Oyun Tutkunlarına realme'den Müjde

realme, hepsiburada.com ile birlikte yaptığı kampanya ile realme 7 alanlara yeni akıllı saati realme Watch S'i hediye ediyor. Kampanya çerçevesinde süper ikili stoklarla sınırlı sayıda 2899 TL fiyatla sunuluyor. realme 7'nin yanında hediye edilen realme Watch S'in değeri ise 899 TL.  

Sadece 26 dakikada yüzde 50 şarj oluyor

Mobil oyunlar için yüksek performans sunacak şekilde tasarlanan realme 7, Helio G95'i ilk kullanan akıllı telefon olurken, Antutu'da da 300.000 puana ulaşarak başarılı bir performansa imza attı. Dikkat çekici özelliklere sahip realme 7, yüksek performans için 90Hz Ultra Akıcı Ekran, 30W Dart Şarj, 5000 mAh büyük pil ve güçlü işlemciyi bir arada sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayede telefonun 26 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşmasını sağlanırken hem güvenlik hem de verimlik bir arada yer alıyor. Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kamera kurulumuna da sahip olan telefon üstün oyun deneyiminin yanı sıra üst düzey fotoğraf performansı ile de dikkat çekiyor. 

Tüm Android ve İOS cihazlarla uyumlu 

Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, 15 güne kadar süren uzun pil performansı ile göz dolduruyor. Gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doykunluk seviyesi izleme, akıllı bildirimler, 16 farklı spor modu, müzik ve kamera kontrolü gibi pek çok özelliği ile bir akıllı saatte olması gereken her şey realme Watch S'te bir arada bulunuyor. Tanınmış tasarımcılar ve kullanıcılar ile yapılan işbirliği neticesinde tasarlanan 100'den fazla havalı kadrana sahip olan realme Watch S, kullanıcılarına yüksek performans ile şık görünümü bir arada sunuyor. 

Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch S; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor. Yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum gövdesiyle 48 gram gibi hafif bir ağırlığa sahip olan realme Watch S, 390 mAh pil gücü ile 15 günlük bir şarj ömrü sunabiliyor. Yüksek çözünürlüklü 3,3 cm (1.3") Büyük Renkli Dokunmatik Ekrana sahip günlük yaşamda sıklıkla kullanılan WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamaların bildirimlerinin büyük ekranda rahat bir şekilde okunmasına da imkan tanıyor. 

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