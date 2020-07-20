Oyuncular, Sadece 2020'de, Son 10 Yıla Göre Oyunlara Servet Döktü

Çıkan yeni oyunlar, Koronavirüs sebebiyle evlere kapanmamız ve diğer çevresel faktörler, oyun dünyasında yeni rekorların kırılmasını sağladı.

  • Ercan Uğurlu
Oyuncular Bu Sene Son 10 Yıla Göre Servet Döktü!

Gün geçtikçe sanal gerçekliğe daha fazla bağlandığımız açık. Gelişen teknolojiler bir yana, günümüzün ekonomik sıkıntıları, yaşadığımız şehirlerin kaotik yapı taşları ve elbette bu seneyi adeta herkesin hayatından çalan koronavirüs salgını, bizleri dijital hayatın kucağına özellikle bu yıl daha fazla itti. Ekranlara daha fazla baktığımız bu sene içinde YouTube'da izlenme rekorları kırıldı, akıllı telefonlar üzerinden yapılan yayınlar popüler oldu, iş toplantıları bir yana arkadaşlarımızla bile bilgisayar ekranları vasıtasıyla görüşür olduk. Bunların devamı da gelecek, hazırlıklı olun; gelecek aslında pek de farklı olmayacak.

2020'de oyun sektörü de önemli ölçüde vites arttırdı. İnsanlar daha fazla oyun oynamaya başlamışken, elbette buna birbiri ardına çıkan iyi oyunların da katkısı büyük. Öyle ki, piyasaya çıkan önemli oyunların başlarında The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Call of Duty: Modern Warfare, Resident Evil 3, Half-Life: Alyx, Valorant, Animal Crossing: New Horizons gibi yapımlar yer alırken, mobil platform için de çok sayıda oyun geldi.

Yapılan araştırmalara göre ise tüketiciler 2020 yılı içinde oyunlara büyük para harcamışlar. Hazırlanan rapora göre ABD'de sadece haziran ayı içinde 1.2 milyar dolarlık oyun harcaması yapılmış. Bu rakam 2009 yılından bu yana haziran ayında oyunlara harcanan en fazla para olurken, geçen seneye göre ise yüzde 26'lık bir artış söz konusu.

Sadece oyun değil, oyun donanımları alışverişi için de yüksek bedeller ödenmiş durumda. Oyun çevresinde yapılan alışverişlerde yüzde 19'luk bir artış olurken, oyun donanımı, yazılımı, aksesuarlarıyla beraber yapılan toplam yıllık harcama tam 6.6 milyar dolar.

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