Ozon Tabakasındaki Delik Küçülüyor!

Türünün ilk örneği olan araştırmaya göre Antarktika üzerindeki ozon tabakasındaki delik, kendini onarmaya başladı!

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor!

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Ozon Tabakasındaki Delik Küçülüyor!

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