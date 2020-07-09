Pandemi Sonrası Motosiklet Eğitimi Almak İsteyenlerin Sayısı 2 Kat Arttı

Covid 19 pandemisi sonrası motosiklet satışlarında olduğu gibi motosiklet eğitimlerinde de başvuru patlaması yaşanıyor. Yamaha Riding Academy pandemi sonrası yeni normal döneminde sağlık adına tüm önlemlerini alarak eğitimlere tam gaz devam ediyor. Motosiklete ilginin artmasıyla yoğun talep alan Yamaha Riding Academy'de 4 farklı eğitim programıyla motosiklet severlere güvenli sürüş eğitimleri veriliyor. Kadın kullanıcı sayılarının artırmak, gençlerin bilinçli motosiklete başlamalarını sağlamak için yeni eğitim programları ve kampanyalar ile dinamik bir sürece giren Yamaha Riding Academy, 40 yaş üstü yeni sürücüler için de çalışmalarına başlayacak.
Özellikle büyük şehirlerde artan trafik sıkıntısı nedeni ile şehir hayatını kolaylaştıran ve doğru sürüş teknikleri ile kullanıldığında güvenli bir ulaşım aracı olan motosiklet, pandemi döneminde ulaşımda enfekte olma riskini de ortadan kaldırılmasıyla daha fazla tercih edilir oldu. İstanbul yer alan Autodrom pistinde verilen ve 1 tam gün süren eğitimlerde 6 kişilik gruplar oluşturuluyor. Başlangıç, Gelişim, Performans ve Scooter Plus olmak üzere 4 farklı eğitim programından kendine uygun olan eğitimi seçen sürücüler teorik ve pratik olmak üzere kapsamlı eğitimler alıyor.
Motosiklet dünyasına doğru ve bilinçli bir başlangıç yapmak isteyen, şehir içi sürüşlerinde gelişim sağlamak isteyen sürücüler Yamaha Riding Academy ve eğitmenler Metehan Yılmaz ve Ömer Faruk Topkar'ın yıllara dayalı tecrübe ve deneyimleri ile güvenli sürüş eğitimleri alırken aynı zamanda sürüş deneyiminin verdiği güvenle motosikletten keyif almanın da ayrıcalıklarını öğreniyor. Akademide aynı zamanda sürüşünü ileri seviyeye taşımak ve motosiklet hakimiyetini arttırmak isteyenlere de ileri seviye eğitimler veriliyor.
Sürüş deneyimi olmayan ya da tecrübeli tüm sürücülere uygun 4 farklı eğitim programı sunuluyor.
Dünyanın en güvenilir markalarından Yamaha'nın verdiği sürüş eğitimleri ile 16 yaş üstü sürücü ya da sürücü adayları yollarda daha bilinçli ve güvenli sürüyor. Vitesli veya otomatik motosiklet tecrübesi olmayan ya da geliştirmek isteyen kullanıcılar Başlangıç Eğitimi'ne, vitesli bir motosikletle minimum 1000 km yol tecrübesi olan, şehir içi sürüşlerinde gelişim sağlamak isteyen sürücüler ise Gelişim Eğitim Programı'nı seçebilir. Vitesli bir motosikletle en az 5000 km yol yapmış, sürüşünü ileri seviyeye taşımak ve motosiklet hakimiyetini arttırmak isteyenler Performans Eğitimi'ne, scooter ile en az 1000 km ve üzeri yol tecrübesi olan ve sürüş güvenliğini ve hakimiyetini geliştirmek isteyenler ise Scooter Plus Eğitimi'ne kayıt olabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu onaylı Sürüş AkademisiYamaha Riding Academy'de katılımcılara bilimsel veriler eşliğinde hazırlanmış güvenlik ipuçları veriliyor. Motosiklet sürüşü sırasında kör noktalardan sakınarak görünür olmak son derece önemli olduğunun üzerinde durulurken, tehlikeyi sezmek, güvenli hız ve güvenli takip mesafesi gibi diğer güvenli sürüş ipuçlarının da üzerinde duruluyor. Yamaha Motor Co. Japonya'nın hazırladığı ve dünya çapındaki eğitim programlarının tavsiye ettiği içeriğe sahip eğitimi alanlar, doğru motosiklet kullanımı hakkında bilgi edinirken, güvenli sürüşün ne demek olduğunu daha yakından anlama fırsatı yakalıyor. Ayrıca sürüş sırasında aniden karşılaşabilecek olası tehlikeleri ya da engelleri tanımak ve ortadan kaldırma yöntemlerini öğreniyorlar.
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