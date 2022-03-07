Peugeot Mart 2022 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye, mart 2022 kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508'de 'şimdi al haziranda öde' veya sıfır faizli kredi seçenekleri var.
Peugeot Mart 2022 Kampanyası
Açıklamaya göre kampanya detayları şöyle:
- Peugeot SUV 2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satılıyor.
- SUV 3008'de 155 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot SUV 5008'de ise 160 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Peugeot 508 için 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz imkanı sunuluyor.
- Peugeot 208'de 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Peugeot, binek otomobil satın alacak müşterilerine sıfır faizli kredi fırsatı veya 2 ay ertelemeli kredi imkânı sağlıyor.
- Rifter için 85 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Peugeot'nun tüm diğer ticari araç modelleri ise, 90 bin TL'ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Mart ayı boyunca Rifter ve hafif ticari araç ailesinde, aynı anda hem 'şimdi al haziranda öde' hem de sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
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