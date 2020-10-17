Philips 172B9TL ve Philips 242B9TL Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

"Günümüzün teknoloji odaklı dünyasında, dokunmatik ekranlar o kadar seviliyorlar ki geniş yelpazede yer alan sektörlerde kullanılabiliyorlar: Nereye bakarsanız, dokunmatik teknoloji temelli cihazları hareket halinde görebilirsiniz (perakende, ulaştırma, ağırlama, eğitim, sağlık...)"
MMD Monitör & Ekran Avrupa Ürün Müdürü César Acosta, dokunmatik ekranlar için küresel piyasanın, önümüzdeki 7 yıl içerisinde % 7.5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı'nda büyüyerek, 2027 yılına kadar 100.2 milyar Amerikan Dolarına ulaşmasının beklendiğini1 söyledi ve şunları ekledi: "Müşterilerimize daha yüksek bir tatmin düzeyi sunma amacımızla birlikte, aynı zamanda da dokunmatik monitör ailemizi daha pürüzsüz ve üretken bir deneyim haline getiriyoruz."
Konforun tadını çıkarmak için dayanıklı ekran
Yeni monitörlerde SmoothTouch özelliği bulunuyor, bu da ekranın, akıcı tepki için "10 noktalı dokunma teknolojisi" (projected capacitive 10-point touch technology) kullandığı anlamına geliyor. Cam kaplama çizilmeye karşı 7H'e kadar dayanıklılık sunuyor. Bu da perakende, süpermarketler, lojistik ve konaklama/catering sektörü gibi belli başlı endüstriler için aşırı önemli, ne de olsa bu sektörlerde uygulamaların işleyebilmesi için güvenilir ve dayanıklı bir dokunma çözümü gerekli. Ekran, parlamayan kaplaması (AG olarak kısaltıldı) sayesinde saf renklere ve muhteşem netliğe sahip alabildiğine belirgin görüntüler üretiyor. Böylece dokunmatik monitör ekranında yansımalar azaltılmış oluyor ve iç ortamlarda ya da monitöre ışığın doğrudan geldiği ortamlarda şart olan, daha fazla görüntüleme rahatlığı için ek bir mat film gereksinimini ortadan kaldırıyor. Üstelik Philips'in bu ekranları, su ve toz direnci için (sadece önde) uluslararası IP65 derecelendirmesini de karşılıyor. Böylece, su sıçramalarına ve kullanım sırasında gerçekleşebilecek toza karşı bir koruma sağlanmış oluyor.
Üretkenlik artırıcı
İki yeni monitörde de genel dijital bağlantıyı sağlayan bir HDMI portu, yüksek hızlı veri iletimi için iki USB 3.1 portu ve bir DisplayPort bağlantısı bulunuyor. Bu dokunmatik monitörler, hatta daha da iyi bir kullanıcı üretkenliğini sağlamak ve geliştirmek için, deneyimi mümkün olduğunca basit kılan bazı gereçler ile birlikte de kullanılabilir: Kullanıcının parmakları, iletken bir kumaş ya da lastikten yapılmış pasif bir stylus kalem ve bazı eldivenler2. 17 inçlik ve 24 inçlik dokunmatik monitörler ayrıca Z-tipinde bir yapıya sahip Philips SmartStand ile, hem akıcı bir eğme ve yükseklik ayarı hem farklı ergonomik pozisyonlar için katlama kapasitesi, aynı zamanda da maksimum esneklik için VESA montajı sunuyor.
Mükemmel görüntüler
Kullanıcılar bir monitörden en iyi görüntü kalitesi, üretkenlik artıran özelliklerin yanı sıra gözleri yormayan bir ekran beklerler, çünkü bunlar iş ve eğlence için gereklidir. Philips'in yeni dokunmatik monitörleri bunların tümünü sunuyor. Her iki model de zengin ayrıntılar, derin siyahlar ve muhteşem bir görsel deneyim için renkleri ve arka aydınlatma yoğunluğunun otomatik olarak ayarlayan, tescilli teknoloji SmartContrast ile donatıldı. Ayrıca Philips 242B9TL modeli, Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip ve gerçekçi renkler sunuyor. Ancak görsel kalitenin, gözler için en yüksek konfor ile sunulması şart. İşte bu nedenle, bu modellerde, kısa dalga boyundaki mavi ışık emisyonunu azaltmak için geliştirilmiş LowBlue Modu ve daha rahat bir görüntüleme için titreşimi ortadan kaldıran Flicker-Free teknolojisi de bulunuyor.
Ayaksız monitörler
MMD, yeni modellere ek olarak, önceden piyasaya çıkartılmış dokunmatik ekranların (242B9T, 222B9T, 172B9T ve 162B9T) yeni versiyonlarını da piyasaya çıkartıyor. Bu yeni versiyonlar şimdi ayaksız bir şekilde sunuluyorlar. Bu modeller, sabit kurulumlar için VESA montajını kullanmak isteyenler için iyi bir seçenek. Böyle kullanıldığında, bu modeller çevre dostu seçenekler olarak karşımıza çıkıyor, çünkü kullanılmayacak olan ayağı atmaya gerek yok. Bu da, esnekliği artırıyor, müşterilerin ve iş ortaklarının bütçelerini optimize etmeye de yardımcı oluyor. Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN ve 162B9TN modelleri, şu anda sırasıyla 408 USD, 350 USD, 385 USD, 291 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunabilir.
Philips 172B9TL ve Philips 242B9TL sırasıyla 432 USD ve 467 USD tavsiye edilen perakende fiyatından, şu anda piyasada bulunabilir.
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