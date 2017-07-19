Pixel XL'nin Çizimi Tüm Güzelliğiyle Videoda Canlandı
Google'ın sonraki Pixel XL'si, YouTube'ta yayınlanan bir videoyla yeni ipuçları verdi!
Google'ın Pixel ve Pixel XL telefonlarının yerini alacak yeni telefonlar hakkında yeni bilgiler, geçen hafta ortaya çıkmıştı. Erkenden gelen bilgiler harika olsa da cihazı görmek bambaşka bir duygu. YouTube kanalı Concept Creator ise nasıl bir telefonla karşılaşabileceğimizi hazırladığı videoda gösterdi.
Google'ın bu senenin sonuna doğru iki yeni telefon tanıtması bekleniyor. İki cihaz arasında daha ilginç görünen Pixel XL, "taimen" kod adı altında geliştiriliyor. Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere model, şu anki Pixel XL'den alıştığımız özellikleri sunarken daha modern bir tasarım ortaya koyuyor.
Yenilenen tasarıma ilave olarak telefonun çok daha geniş bir lensle gelebileceği anlaşılıyor. Bazı iddialara göre ise ekranın üzerindeki aralık, ön hoparlör için kullanılacak. Böylece yeni Pixel iki hoparlöre sahip olacak ve daha güçlü bir ses deneyimi sunabilecek.
Gerçeklere dönersek, Google telefonu tanıtana dek bunların gerçek olup olmadığını bilmeyeceğiz. Yine de çizimin güvenilir bir kaynaktan geldiğini ve gerçek Pixel'i yansıtıyor olabileceğini söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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