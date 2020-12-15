PlayStation 5'in İçinde Neler Var, Soğutma Sistemi Nasıl?

PlayStation 5'in içinde ne var, soğutma sistemi nasıl çalışıyor ve nasıl temizlenebilir? iFixit ekibi PlayStation 5'i de parça parça etti; tüm bu soruların cevaplarını ortaya koydu.