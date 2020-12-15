PlayStation 5'in İçinde Neler Var, Soğutma Sistemi Nasıl?

PlayStation 5'in içinde ne var, soğutma sistemi nasıl çalışıyor ve nasıl temizlenebilir? iFixit ekibi PlayStation 5'i de parça parça etti; tüm bu soruların cevaplarını ortaya koydu.

  • Ercan Uğurlu
iFixit Ekibi PlayStation 5'i Parçalarına Ayırdı!

PlayStation 5 çıkmadan önce çok konuşuldu, hala da konuşulmaya devam ediyor. Ülkemizde özellikle fiyatıyla tartışma konusu olan PlayStation 5, gelir gelmez ise stokları tüketmişti. Şimdi ise oyun severler stokların tazelenmesini bekliyorlar. Öte yandan dünyada da PS5 ile ilgili farklı konuşmalar geçiyor. Kısa bir süre önce yaşanan fan krizinin ardından bu defa ise iFixit ekibi, PlayStation 5'i büyük ilerleme olarak nitelendirmiş.

Pek çok elektronik cihazı parçalarına ayırıp içeriğine bakan ve bir tamir edilebilirlik skoru belirleyen iFixit, PlayStation 5'i de parçalarına ayırmış ve gördüğü manzara karşısında bu cümleyi kurmuş: PlayStation 5'i oyun konsolları teknolojisinde büyük ilerleme olarak gören iFixit, cihazın iç yüzey tasarımına ve yerleştirilen bileşenleri performansa sağladığı katkıdan makalesinde bahsetmiş.

Sony'nin PlayStation 5'in yüksek veri hızlarının üstesinden gelebilmesi için özel bir SSD denetleyicisi yaptığını söyleyen iFixit, cihazın bununla Xbox Series X'in önüne geçtiğini, zira Microsoft'un bu konuda SanDisk'ten donanım takviyesinde bulunduğunun altını çiziyor.

Öte yandan PlayStation 5'i için "devasa otoyol kavşağı" yakıştırması yapan iFixit, fana ilave olarak üst üste binen çok sayıda ısı borusunun ve vakumlu toz girişlerinin de işini fazlasıyla iyi yaptığını söylüyor. Öte yandan konsolun soğutma sisteminin bakımını yapmak isteyen kullanıcılara, bunun çok kolay şekilde yapılabileceğinin de müjdesini vermiş.

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iFixit'in hazırladığı rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

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