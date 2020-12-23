PlayStation 5 ve Xbox Series X'e "Tavukçudan" Rakip Geldi: KFConsole

PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarına yeni bir rakip geldi. İşte "Tavuklı Konsol" KFConsole, özellikleri ve yapabildikleri...

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 ve Xbox Series X'e Rakip Geldi

Evet, sonunda PlayStation ve Xbox'a önemli bir rakip geldi; her ne kadar daha önce bu konsolun gerçek olacağına ihtimal vermesek de... KFConsole adını taşıyan bu minik konsol, oyuncuların en büyük ihtiyacını karşılıyor: KFConsole, oyuncuların açlığını yatıştırıyor! Bu nasıl oluyor derseniz, isme daha dikkatli bakmanızı isteyeceğiz. "KFC"onsole.

Evet, bu minik "konsol" KFC tarafından onaylı bir cihaz. Daha önce de bu cihazla ilgili duyurular ortaya çıkmış fakat bunlar gerçeğe dönüşmemişti. Ta ki şu ana dek. KFConsole artık gerçek ve oyuncular bu konsolu kullanarak oyun oynarken açlıklarını yatıştırabilecekler. Peki, bu nasıl olacak?

KFConsole, "tavuklu" oyun konsolu. Şaka değil, bu cihazın içinde gerçekten de tavuk parçaları var. Oyun oynarken bir yandan atıştırmayı sevenler için geliştirilen bu cihaz, bu özelliği ile dünyanın ilk tavuk bölümüne sahip oyun konsolu olarak da nam salmış durumda. İçeriğindeki donanım öğelerinin yarattığı tüm ısıyı tavuk bölümüne aktaran KFConsole, böylece oyuncuların buraya koyacakları tavuk parçalarını oyun süresince sıcak tutabiliyor.

Evet, garip bir cihaz olduğu aşikar. KFConsole'un donanım tarafına baktığımızda ise, Intel'ün üst seviye işlemcisinden güç sağlandığını, Asus'un bir GPU'sunu kullandığını ve içinde Seagate imzalı 2 adet 1 TB SSD bulundurduğunu görüyoruz. Cihazın sağladıı görüntü desteği 4K çözünürlük ve 240 fps olurken, cihazın üzerinde Cooler Master imzası da yer alıyor.

Şu an bu "tavuklu" oyun konsolunun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Açıkçası çıktıktan sonra nasıl bir performans gösterecek ve gerçekten de amacına hizmet edecek mi, o da merak konusu doğrusu.

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