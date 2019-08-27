PlayStation 5 Patenti Üç Boyutlu "Canlandı"
Sony patentlerinde görünen ilginç PS5 tasarımı, üç boyutlu olarak tekrar tasarlandı ve ortaya bu görüntüler çıktı!
Uzun süredir beklenen PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde sızan Sony patentindeki gibi olabilir mi? Çizimlerin gerçeğe nasıl dönüşebileceğini LetsGoDigital, kendi üç boyutlu tasarımıyla gösterdi.
Patentteki çizimleri temel alan Hollandalı web sitesi, kendi üç boyutlu çizimlerini oluşturdu. Yeni çizimler, cihazı farklı açılardan gösteriyor, bu sayede arka yüzü ve portları da görebiliyorsunuz.
Cihaz geleceğe ait, garip bir oyuncağa benziyor ve PlayStation 4'ten epey farklı görünüyor. Ancak ilk çizimlerin üç boyutlu hale getirilmesi, heyecan faktörünü birkaç basamak artırmış durumda. Cihazın üzerinde bir PS5 logosu, çoklu ortam düğmeleri ve mavi ışıklandırma yer alıyor. Cihazın ortasındaki girintili alan, havalı görünüm için mavi LED ile aydınlatılmış. Son olarak cihazda beş USB portunun olduğu gözleniyor.
Tasarımın bu ağustos ayında WIPO'da (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) kaydettirildiği doğrulansa da, gerçeğe dönüşme garantisi yok. PlayStation 5'in neye benzeyeceğini Sony'nin resmi görüntüleri yayınlamasıyla öğreneceğiz.
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