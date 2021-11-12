PlayStation 5'i Satın Almak Zaten Zordu; Şimdi Daha da Zor Olacak!

Bloomberg'in haberine göre Sony'nin PlayStation 5'in devam eden bileşen sıkıntısı sebebiyle PlayStation 4'ün satış rekorunu geçemeyebilir. Şirketin 16 milyon olan önceki üretim tahminini, çip sıkıntısı ve sevkiyat sorunları sebebiyle 15 milyona düşürdüğü bildirilirken, böylece tüketicilerin yeniden stok sorunlarıyla karşılaşabileceği ihtimali de yükseliyor.
Bloomberg'in kaynaklarına göre Sony, yalnızca parça tedariği konusunda sorun yaşamıyor, bunun yanıo sıra nakliye konusunda da sorunlarla karşı karşıya. Elbette bu tür sorunlar yaşayan tek şirket Sony değil. Kısa bir süre önce Nintendo'nun da benzeri sorunlar sebebiyle üretim kapasitesini düşürdüğüne tanık olmuştuk.
Eğer şu sıralar bir PlayStation 5 satın almayı düşünüyorsanız, acele etmekte yarar olabilir, zira önümüzdeki günlerde raflarda kalmayacakmış gibi görünüyor.
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