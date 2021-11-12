PlayStation 5'i Satın Almak Zaten Zordu; Şimdi Daha da Zor Olacak!

Zaten zar zor bulunan PlayStation 5 için bir kötü haber daha geldi. Sony, çip sıkıntısı ve sevkiyat sorunları sebebiyle PlayStation 5 üretiminde kesintiye gideceğini açıkladı.