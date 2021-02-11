PlayStation 5 veya Xbox Series X'i Bulamayanlara Bir Kötü Haber Daha

Yeni gelen bilgilere göre PlayStation 5 ve Xbox Series X stok sıkıntıları, küresel çip eksikliği sebebiyle 2021'in sonlarına kadar devam edebilir. Bloomberg, PS5 ve Xbox Series X çip üreticisi AMD'yi etkileyen küresel çip eksikliği, konsolların yıl sonuna kadar stok sorunu yaşamalarına sebep olacağını iddia ediyor.
"Konu ile yakından ilgili kaynaklarının" Bloomberg'e söylediğine göre oyun donanım endüstrisi tedarikin daha da kötü hale gelmesine hazırlanıyor ve bu durum tatil dönemine (temel olarak Noel ve yılbaşı) kadar devam edebilir.
Haberde iddia edilene göre oyun endüstrisi ve diğer "daha küçük hacimli alıcılar" Apple ve Huawei gibi büyük teknoloji firmalarının parçaları toplamaları ile beraber eksikliklerden etkilenmeye devam edecek. Drop ortak kurucusu ve baş ürün sorumlusu Will Bright, Bloomberg ile yaptığı görüşmede durumu bir "çip depolama yarışı" olarak tanımladı.
PS5 ve Xbox Series X stok sorunu, konsolların Kasım 2020 tarihli yayımından itibaren yaşanıyor. Bu sorun temel olarak küresel çip eksikliğine bağlanabiliyor ve bunun sebebi de COVID-19 yüzünden hem tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanması, hem de oyun donanımları için talebin artması olarak belirtilebilir. Ayrıca bu sorun, pek çok farklı teknoloji ürününü de etkiliyor.
Hem PS5, hem de Xbox Series X, AMD tarafından özel olarak üretilen Zen 2 tabanlı CPU ve RDNA 2 tabanlı GPU'ları kullanıyorlar ve bu yüzden de bu eksiklik, daha az konsolun üretilmesi ve stokların sınırlı sayıda olması anlamına geliyor.
AMD, geçtiğimiz ay yaptığı bir uyarı ile küresel salgın kaynaklı sıra dışı talebin Xbox Series X ve PS5 çiplerini üretebilme yeteneğini etkileyeceğini söylemişti. AMD CEO'su Dr. Lisa Su, firmanın dördüncü çeyrek ve 2020 tam yılı sonuçlarının açıklanması sırasında bu eksikliklerin, daha fazla üretim kapasitesine ulaşılacak 2021'in ortalarına kadar devam edeceğini söylemişti.
Ancak çip üretim sorunu 2021'in ortalarına kadar devam edecek olsa da, yaratacağı zincirleme etki ve büyük teknoloji firmalarının yoğun çip talebi, Bloomberg'in kaynaklarının önümüzdeki yıla kadar stok sorunları beklemesinin sebebi olabilir.
Hem Microsoft hem de Sony rekor satışlara ulaşmış olsalar da, Microsoft konsol stok sıkıntılarının en az 31 Mart tarihine kadar süreceğini düşünüyor. Sony ise şu anda satışlarını sadece online olarak yapıyor ve bu da beraberinde benzer sorunları getiriyor.
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