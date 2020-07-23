PS5'ten Grafikleri Nasıl Olacak? Baş Döndüren Ekran Görüntüleri Geldi

PlayStation 5'in ne kadar yetenekli ve güçlü bir konsol olacağı, otomobil savaşı oyunu Destruction AllStars'tan gelen ekran görüntüleriyle ortaya çıktı.

PS5'ten Baş Döndüren Ekran Görüntüleri

Araba savaştırma oyunu Destruction AllStars'tan gelen ekran görüntüleri, PlayStation 5'in neler yapabildiğini gözler önüne serdi.

4K çözünürlüğündeki ekran görüntüleri, arena tabanlı otomobil savaş oyunu Destruction AllStars'a ait. Oyunda katılımcılar, araçlarından çıkarak rakiplerin aracına tırmanabiliyor ve onları havaya uçurabiliyorlar. Oyunu ilginç yapan ise yeni nesil konsollara getireceği yeni çoklu oyuncu deneyimleri.

Aşağıdaki ekran görüntülerini büyütmek için üzerine tıklayın.

Destruction AllStars'ın geliştirici ortaklarından Lucid Games'in yarış oyunlarıyla sıkı bir bağı var. Stüdyonun kurucuları, daha önce Bizarre Creations'ın bir parçasıdı. Bizarre Creations, 2000'lerde Xbox ve sonrasında Xbox 360 için Project Gotham Racing serisini ortaya çıkarmıştı. Diğer geliştirici ortak Wushu Studios'un da yarış oyunlarıyla ilgili önemli bir geçmişi var.

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