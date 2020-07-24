Pubg Lite Nedir ve Nasıl İndirilir? Pubg Lite Nasıl Oynanır?

Bilgisayar oyunları dünyasında kuşkusuz en çok karşılaşılan sorunlardan biri, bilgisayarlardaki sistem yetersizliğidir. Sistem yetersizliği nedeniyle oyunu yarım bırakmak hatta çoğu zaman oyuna hiç başlayamamak, oyun tutkunlarının en büyük şikayetlerinden biridir. Bu soruna bir çözüm de en popüler oyunlardan biri olan PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds)'den geldi. PUBG LITE, daha çok oyuncuya ulaşmayı hedefleyen PUBG oyun ailesinin bir üyesi. Normal şartlarda oyunu oynayabilmek için yüksek bir işletim sistemi isteyen PUBG, her oyuncuya hitap edebilmek amacıyla yepyeni bir ekip kurup Ocak 2019'da PUBG LITE'ı Tayland'da piyasaya sürdü. Minimum sistem gereksinimlerini hedefleyen bu yeni ekip, hemen hemen her PC'de çalışabilecek PUBG LITE'ı geliştirdi. Üstelik de hiçbir ödeme yapmadan herkes tarafından ücretsiz oynanabiliyor. Ancak belirtmekte fayda var; PUBG ekibinden farklı bir ekip tarafından hazırlandığı için, PUBG LITE tam sürüm ile birebir aynı değil. Ancak oyun tasarım ekibi, geliştirme ve içerik üretimi konusunda sürekli kendini yenileyip, orijinal oyunun en iyi özelliklerini sunmayı hedefledi. Bu nedenle de PUBG LITE'a sık sık PUBG'nin bilinen özelliklerinden eklemeler yapıldı.
Sadeleştirilmiş grafikleri sayesinde daha iyi bir performans sunan PUBG LITE'ı indirebilmek için öncelikle bir PUBG hesabına sahip olunması gerekiyor. Oyunun oynanabilmesi için sistem gereksinimlerinin ne olduğuna baktığımızdaysa; Intel Core i3 işlemcili ve Intel HD grafik işlemcisine sahip bir bilgisayarda dahi oyunun oldukça yüksek bir performans sunduğunu görüyoruz. Kısacası bilgisayar oyuncularının istedikleri her şey büyük ölçüde sağlanmış.
100 oyuncunun mevcut bir uçakla haritalar üzerinden geçmesi ve istedikleri bir yere paraşütle atlamalarıyla başlayan oyunda asıl heyecan oyuncular yere indikten sonra start alıyor. İlk amaç en kısa zamanda en iyi silahları ve en iyi ekipmanları bulmak. Bundan sonraki aşamadaysa amaç her oyuncu için aynı, HAYATTA KALMAK. Hayatta kalan son kişi ya da takım (oyun tek, çift ve takım olarak oynanabiliyor) oyunun kazananını belirliyor.
Ülkemizde turnuvaları da başlayan PUBG LITE, oyun rekabetini yepyeni bir boyuta taşıdı ve ilk şampiyonunu 2019 yılının Ekim ayında çıkardı. Bugün PUBG LITE, klasik PUBG haritalarıyla 100'den fazla ülkede çıkışını yapmış durumda.
- PubG Mobile'da yeni Livik haritası ile eğlence daha da artıyor!
- PUBG Mobile World League Season Zero Özel Sezon Çıktı!
- PUBG, Battlegrounds Sabit Diskini Gizlice Ele Geçirdi!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın