Pubg Lite Nedir ve Nasıl İndirilir? Pubg Lite Nasıl Oynanır?

Aksiyon tabanlı ve çok oyunculu bir multiplayer oyun PUBG, birçok oyun severin sevdiği bir oyun haline geldi. PUBG Lite ise düşük sistem gereksinimleriyle kısa sürede oyuncuların ilgisini çekti. Peki Pubg Lite Nedir ve Nasıl İndirilir? Diğerlerinden Farkı Nedir?