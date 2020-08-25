PUBG Mobile 1.0 sürümü ve e-spor etkinliğinin detayları duyuruldu

PUBG Mobile, 8 Eylül'de yayınlanacak 1.0 sürümüyle başlayan yeni dönemin tüm detaylarını anlattı. Aynı zamanda Kasım ayında başlayacak olan ve 2 milyon dolar ödül havuzu ile mobil e-spor turnuvası PUBG Mobile Dünya Şampiyonası duyuruldu...