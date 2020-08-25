PUBG Mobile 1.0 sürümü ve e-spor etkinliğinin detayları duyuruldu

PUBG Mobile, 8 Eylül'de yayınlanacak 1.0 sürümüyle başlayan yeni dönemin tüm detaylarını anlattı. Aynı zamanda Kasım ayında başlayacak olan ve 2 milyon dolar ödül havuzu ile mobil e-spor turnuvası PUBG Mobile Dünya Şampiyonası duyuruldu...

PUBG Mobile 1.0 sürümü ve e-spor etkinliğinin detayları duyuruldu

PUBG MOBILE ilk olarak 2018 yılında oyunculara sunuldu ve o zamandan bu yana 600 milyonun üzerinde indirme ve dünya çapında (Çin harici) 50 milyon günlük aktif oyuncu sayısına ulaştı. PUBG MOBILE yaptığı duyuruyla dev güncellemelere sahip 1.0 güncellemesi ve dünyanın en büyük mobil e-spor etkinliği olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası'nı (PMGC) tanıtarak yeni bir dönem başlattı.

8 Eylül'de sunulacak olan 1.0 sürümü ve detayları yakın zamanda açıklanacak olan herkesin beklediği bir sürprizle birlikte PUBG MOBILE, mobildeki en ilginç ve büyüleyici deneyimi sunmak için baştan aşağı yenilenmiş olacak.

1.0 SÜRÜMÜ NELER SUNUYOR?

Oyun meraklılarının 1.0 sürümünden beklentilerinin çok daha üstünde detay sunan yeni teknolojiler, oyunun kalitesini tamamen iyileştirmek için oyuna yerleştirildi. Oyun karakterleri, Ana Lobi'deki ışıklandırma ve ortamla birlikte oyunun ikonik ortamları da iyileştirildi. Partiküller, duman efektleri, patlamalar, namlu ışıkları ve dürbün etkileşimleri, artık her atışın daha gerçekçi görünmesini sağlıyor.

Paraşütle atlama, koşma, fırlatma ve diğer önemli hareketler de en iyi battle royale deneyimi için iyileştirildi. Işıklandırma sistemi ve kaplama kalitesinde yapılan güncellemeler de bitki örtüsü, gökyüzü ve suyu daha gerçekçi yapıyor. Daha gerçekçi bir his ve yüksek kaliteli deneyim sunmak için modeller ve kaplama kalitesi de iyileştirilenler arasında.

2020 DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) ve Dünya Şampiyonası tek bir etkinlikte birleştirilerek dünyanın en büyük mobil espor turnuvası olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası (PMGC) hayata geçiriliyor. PMGC'nin ilk sezonu olan Season Zero, Kasım ayının sonlarına doğru başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin'den profesyonel takımlar, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en büyük payı kaparak Global Şampiyon olmak için karşı karşıya gelecekler. Küresel pandemi sebebiyle PMGC Season Zero için etkinlik alanında izleyiciler olmayacak, ancak güvenli olduğu takdirde Kasım ayı sonunda başlayan ligde seyirciler bulunacak.

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