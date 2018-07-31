Qualcomm, NXP'yi Almaktan Vazgeçti!
Qualcomm, gerilen Amerika-Çin ticari ilişkilerinin son kurbanı oldu!
Qualcomm, Ekim 2016'dan beri yarı iletken üreticisi NXP Semiconductors firmasını satın almaya çalışıyordu. Ancak bu uzun satın alma süreci mutlu son bulmadı. Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf bu sonucu "jeopolitik çevrenin günümüzdeki durumu"na bağlıyor. Başka bir deyişle, Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşı Qualcomm-NXT birleşmesine dair kalan umutları da söndürmüş gibi görünüyor.
Qualcomm, NXP ile Ekim 2016'da satın alım için 47 milyar dolara anlaşmış ancak anlaşma tarihi, iki şirket Çin'in satın alımı onaylamasını beklerken birçok kez aşılmıştı. Çin tarafından son dönemde tekrar somut bir adım atılmaması ile birlikte anlaşma sürecinin sonunda CEO Steve Mollenkopf, "Qualcomm'un satın alma anlaşmasından çekileceğini ve bu konudaki somut adımların askıya alınacağını" duyurdu.
Bu durum Qualcomm'un NXP'ye 2 milyar dolar anlaşma tazminatı ödemesine yol açtı, ancak bu aynı zamanda Qualcomm'un artık NXP yatırımı için ayırdığı parayı da ortak hisselerini tekrar satın almak için kullanabileceği anlamına geliyor.
Qualcomm, mobil işlemci ve modem pazarında dünyadaki lider konumunu koruyor, ancak dev firma yeni ve açık bir pazar olma özelliğini taşıyan nesnelerin interneti ve otomobil piyasalarındaki rekabetinde NXP olmadan daha fazla zorlanacak gibi görünüyor. Ayrıca dev yarı iletken üreticisinin rekabet karşıtı patent uygulamalarına karşı açılan hukuksal mücadelede artık tamamen kendi ürün portföyüne güvenmek zorunda.
Doğan Kürşat Aktaş
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