Qualcomm, Snapdragon 712'yi Duyurdu
Qulacomm, orta-üst seviye telefonlara yönelik yeni işlemcisi Snapdragon 712'yi tanıttı!
Qualcomm, Snapdragon 710'un üzerinde birkaç yenilik yapmakla yetinen Snapdragon 712 Mobile Platform'u bugün tanıttı. Üst düzey 7xx serisi, amiral gemisi telefonların fiyatlarının çok yüksekte seyretmesi üzerine ortaya çıkarılmıştı.
700 serisinin ilk işlemcisi olan Snapdragon 710, Mayıs'ta ortaya çıkmıştı. Snapdragon 712, 710 ile neredeyse aynı ancak biraz daha yüksek saat hızında çalışıyor. Snapdragon 712, 2,2GHz'te çalışan sekiz Kyro 360 çekirdeği yerine 2,3GHz'te çalışan sekiz Kyro 360 çekirdeği kullanıyor. Adreno 616 GPU ve Hexagon 685 DSP'yi de üzerinde barındıran yonga seti, tüm bunlarla Qualcomm'un yapay zeka motoru AI Engine'i oluşturuyor.
4G LTE bağlantı desteğini Snapdragon X15 modemle sunan yonga seti, 800Mbps indirme ve 150Mbps gönderme hızlarına ulaşabiliyor. Snapdragon 712'nin saat hızı dışındaki bir başka farklı, Quick Charge 4+ desteğiyle gelmesi. Snapdragon 710, Quick Charge 4'ü destekliyordu. Buna ilave olarak Snapdragon 712, TrueWireless Stereo Plus ve Broadcast Audio teknolojilerini de destekliyor.
Qualcomm, Snapdragon 712'nin yeni telefonlara ne zaman ulaşacağını açıklamadı.
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