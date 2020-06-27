Xiaomi Redmi 9A'nın özellikleri ve tasarımları sızdı! Redmi 9A detayları

Redmi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Redmi 9A modeli, bazı özellikleri ve resmi bir poster ile sızdırıldı. Xiaomi'nin hayli uygun bir fiyat etiketine sahip olan giriş segmentindeki modeli 9A özellikleri neler? İşte Xiaomi Redmi 9A tasarımı ve özellikleri...

Xiaomi Redmi 9A'nın özellikleri ve tasarımları sızdı! Redmi 9A detayları

Akıllı telefonun isimlerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonlar üzerine çalışmaya devam ediyor. Çinli üreticinin önümüzdeki zamanlarda satışa sunacağı ucuz modellerinden birisi de 9A. Redmi 9A modeli, bazı özellikleri Filipinler'de bir broşür ile sızdırıldı. Peki Redmi 9A özellikleri neler? Redmi 9A fiyatı ne kadar?

XIAOMI REDMI 9A ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Postere göre telefonda MediaTek G25 işlemcisi olacak.
  • 1GB RAM'e sahip olan modelin bataryası ise 5000 mAh.
  • 6.53 inçlik HD+ çözünürlüğünde olan modelde 13MP'lik tek bir ana kamera yer alacak. Damla çentik tasarımıyla gelen 9A'nın ön kamerası ise 5MP olacak.
  • 164.85 x 77.07 mm'lik ince bir boyuta sahip.

XIAOMI REDMI 9A FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Redmi 9A'nın bu zamana kadar sunulmuş en ucuz Redmi modeli olması bekleniyor. Ancak fiyat henüz netleşmedi.

XIAOMI REDMI 9A NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Cihazın ne zaman tanıtılacağı veya ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Broşürde cihazın çok yakında geleceğine dair bir not bulunuyor. 

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