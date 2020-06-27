Xiaomi Redmi 9A'nın özellikleri ve tasarımları sızdı! Redmi 9A detayları

Redmi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Redmi 9A modeli, bazı özellikleri ve resmi bir poster ile sızdırıldı. Xiaomi'nin hayli uygun bir fiyat etiketine sahip olan giriş segmentindeki modeli 9A özellikleri neler? İşte Xiaomi Redmi 9A tasarımı ve özellikleri...