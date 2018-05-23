Qualcomm ve Facebook Ortaklığı ile Hızlı İnternet
Qualcomm ve Facebook ortaklığı, önümüzdeki yıl şehirlere yüksek hızlı internet erişimi sağlayacak!
Facebook, 2016'daki F8 konferansında Terragraph teknolojisini açıklamıştı. Bu teknoloji, şehir alanlarına 6 GHz kablosuz ve çok hızlı internet vaat ediyor. Üretim maliyetini en aza indirirken verileri işlemek için ticari kullanıma hazır bileşenler ve bulut kullanıyor.
Sosyal medya devi, şehirlere yüksek hız internet bağlantısı getirme hedefinde ilerlemek için şimdi Qualcomm'la işbirliği içinde. Entegre teknolojilerin 2019 ortalarında denemeye açılması bekleniyor.
Ortaklığın bir parçası olarak Facebook ve yonga yapım devi, Qualcomm'un 60GHz teknolojisine dayanan multi-node bir kablosuz sistem oluşturacak. Daha spesifik olacak olursak, Facebook'un Terragraph'ı, Qualcomm'un QCA6438 ve QCA6428 ailesi pre-802.11ay yongalarını birleştirerek, geliştiricilerin 60GHz mmWave cihazlar üretmesine yardımcı olacak. Bu cihazlar lisanssız 60GHz spektrumunu kullanacak ve şehir alanlarında hızlı internet sağlayacak.
H. Hüseyin Öztürk
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