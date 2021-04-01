Rainbow Six: Siege'e NVIDIA Reflex Desteği Geliyor!

NVIDIA, GeForce ekran kartı sahipleri için güncellemeler sunmaya devam ediyor. Bu haftaki yeni NVIDIA Game Ready Sürücüsü güncellemesi Square Enix'ten Outriders ve Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyunlarının oyuncularını sevindirecek.
Popüler taktiksel nişancı oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Siege'e GeForce oyuncuları için sistem gecikmesini azaltan bir teknoloji olan NVIDIA Reflex desteği geldi. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oynayan GeForce oyuncuları, yeni sürücüyü ve yamayı indirerek sistem gecikmesinde %30'a varan düşüş sağlayan NVIDIA Reflex özelliğinin keyfini çıkarabilirler. Bu sayede oyuncular silahlarını daha hızlı ateşleyebilir, düşmanları kolayca hedefleyebilir ve genel olarak rekabet güçlerini artırabilirler.
GeForce oyuncuları ayrıca, Outriders 1 Nisan'da piyasaya sürüldüğünde görüntü kalitesi ayarlarını en üst düzeye çıkaran ve performans avantajı sağlayan NVIDIA DLSS özelliğine de sahip olacaklar.
Rainbow Six: Siege Squad'ı GeForce RTX GPU'larda oynamak artık çok daha avantajlı!
Sistem gecikmesi (genellikle "giriş gecikmesi" olarak anılır) ve her tür oyunun tepki hızını etkileyen temel faktörlerden biridir. E-sporda, düşük sistem gecikmesi rekabet gücünü artırabilir. Oyunlarda nişan almada her türlü gecikmenin büyük etkisi vardır ve bu gecikme savaşı kazanmak veya kaybetmek arasındaki farkı yaratabilir. Bu nedenle sistem gecikmesini azaltmak Rainbow Six Siege oyuncuları için de büyük önem taşıyor. NVIDIA Reflex ile sistem gecikmesi, oyunun Vulkan versiyonunda %30'a kadar azalıyor. Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in eklenmesiyle, en popüler 10 nişancı oyunundan 7'si artık NVIDIA Reflex desteğine sahip oluyor.
Golf, araba yarışı, futbol gibi hemen hemen her spor dalında doğru ekipman, katılımcıların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Aynı şey e-spor için de geçerlidir. Daha iyi GPU'lar, monitörler ve çevre birimleri rakiplere karşı daha hızlı ve daha hassas yanıt vermeye yardımcı olabilir. NVIDIA Reflex, Vulkan oyunlarında GTX 10 Serisi ve daha yüksek GPU'lar için gecikmeyi azaltarak ve tepkimeyi artırarak neredeyse tüm GeForce oyuncularına ücretsiz bir güncelleme sağlıyor.
NVIDIA DLSS teknolojisi sayesinde Outriders'da grafik ayarlarınızı geliştirin!
Tek veya birden fazla kişiyle oynanabilen aksiyon rol yapma oyunu olan Outriders, 1 Nisan'da piyasaya sürülüyor ve GeForce oyuncuları için de aynı zamanda erişilebilir olacak. Yeni Outriders Game Ready Sürücüsü'nde performans optimize edilecek ve oyunda performansı artıracak olan NVIDIA DLSS teknolojisini de desteklenecek.
Daha fazla oyun iyileştirmesi
En yeni NVIDIA Game Ready sürücüsünde ayrıca aşağıdakilerde mevcuttur:
Yeni oyunlar için optimizasyonlar ve geliştirmeler:
- DIRT 5's yeni ışın izleme güncellemesi
- Evil Genius 2: World Domination
- KINGDOM HEARTS Series
- Tüm GeForce RTX 30 Serisi masaüstü grafik kartlarında yeniden boyutlandırılabilir BAR (Resizable BAR)
- GeForce GPU'larda sanallaştırma için beta desteği
- 5 yeni G-SYNC Uyumlu oyun monitörü:
- Asus XG16A
- Dell S2522HG
- LG 7GP850/27GP83B
- LG 32GP850/32GP83B
- Xiaomi Mi 245 HF1
- 15 yeni GeForce Experience tek tıkla Optimal Oyun Ayarları profili:
- Aron's Adventure
- Balan Wonderworld
- Blizzard Arcade Collection
- Creeper World 4
- Evil Genius 2: World Domination
- KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX
- KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue
- KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)
- Last CloudiaMr. Prepper
- Old School RuneScape
- Osu!
- Outriders
- Persona 5 Strikers
- The Fabled Woods
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