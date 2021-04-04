RAM Hızında Yeni Bir Rekor Daha Kırıldı: İşte Dünyanın En Hızlı RAM'i...

HyperX, HyperX Predator DDR4 belleklerinin hız aşırtmayla 7156MHz DDR4 bellek frekansına ulaşarak yeni bir dünya rekoruna imza attığını duyurdu. Söz konusu dünya rekoru, Tayvan'daki MSI OC ekibi tarafından 3.50 GHz 11. Nesil Intel Core i9-11900KF takılı MSI MEG Z590I UNIFY anakart üzerinde, HyperX 4600MHz Predator DDR4 8G modülü kullanılarak elde edildi (parça numarası HX446C19PB3K2/16). Rekora dair tüm detaylar PC'lere dair hız aşırtma, test, haberler ve ipuçları konusunda sektörün önde gelen yayınlarından HWBOT'da yayınlandı.
Önceki rekor ise Asus ROG MAXIMUS XIII APEX anakart kullanarak 7100 MHz olmuştu.
HyperX DRAM işletme müdürü Kristy Ernt, rekora dair şunları söyledi: "Bu örnek DDR4 hız aşırtma performansının bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Mühendislerimiz dünya rekorları kıran sınıfının en iyisi oyun bellekleriyle, sınırları zorlamak ve daha hızlı çözümler getirmek için bellek hızını ve verimini artırmak üzere sürekli çalışıyor."
HyperX Predator DDR4 yüksek performanslı bellekler, cesur ve agresif stili bir araya getiriyor. Satın alınabilecek frekanslar, CL12 - CL19 arası gecikmeler eşliğinde 4800MHz'e kadar uzanıyor. HyperX bellek modülleri Intel XMP'ye hazır, Intel'in en yeni yonga kümeleri için optimize edilmiş ve AMD'nin en yeni yonga kümelerinin birçoğuyla uyumlu olarak sunuluyor.
- RAM nedir? Ne işe yarıyor? konulu makalemize de bakabilirsiniz.
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