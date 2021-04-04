RAM Hızında Yeni Bir Rekor Daha Kırıldı: İşte Dünyanın En Hızlı RAM'i...

RAM hızında yeni bir dünya rekoru daha kırıldı. Yeni rekorda 7.156 MHz RAM frekansına ulaşılırken, bir önceki rekor 7.100 MHz olmuştu. Peki bu rekoru kim kırdı, rekor nasıl kırıldı?