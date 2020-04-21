Raspberry Pi ile Çalışan, Ucuz Solunum Cihazı Testte

Geçtiğimiz haftalar içerisinde pek çok yeni, düşük maliyetli solunum cihazı üretimi fikri ile karşılaştık. Tesla gibi otomobil üreticileri araç parçaları ile bu cihazları üretirken, Maingear gibi firmalar da masaüstü bilgisayar kasalarını LIV solunum cihazı üretimi için kullandı. Şimdi de Kolombiya'daki bir ekip, Raspberry Pi bilgisayarları ve mağazalardan alınabilen parçaları kullanan bir solunum cihazını test etmeyi hedefliyor.
COVID-19 nedeniyle solunum cihazları için artan talebi gören robotik mühendisi Marco Mascorro, bu cihazları kendi üretmeye karar verdi. Mascorro, araç ve tesisat parça mağazalarında kolaylıkla bulanabilen parçaları kullanarak yola çıktı. Ürettiği makinenin temelinde ise, hava basıncını, valfleri ve solunum desteği oranını kontrol eden bir Raspberry Pi bilgisayar bulunuyordu. Mimari ve kaynak kodunun tamamı da açık kaynaklı ve geçtiğimiz ay online olarak yayınlandı.
Mascorro'nun solunum cihazının geleneksel solunum cihazlarına göre düşük maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, Kolombiyalı bir ekip bu cihazı test etmek için oldukça heyecanlı olduklarını belirtiyor. Cihaz, Pontifical Xavierian Üniversitesi Hastanesi ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Los Andes Üniversitesi olmak üzere iki yerde test edilecek.
Mascorro'nun tasarımı şu andaki testlerden geçemese de, Amerika Akciğer Derneği Sağlık İdaresi Başkanı Dr. Albert Rizzo, bu tasarımın gelecek için güçlü solunum cihazlarının temelini oluşturabileceğini söylüyor.
Önerilen solunum cihazı, test sürecinin bir parçası olarak beş gün boyunca yapay bir çift akciğere solunum yaptıracak. Eğer cihaz bu testi geçerse hayvan denemelerine başlanacak. Bu aşamadan sonra da ekip, insan denemelerinin Mayıs ayında başlamasını ümit ediyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, seri üretime başlanılması ve 2020'nin ortalarında solunum cihazlarının hastanelerde kullanılmaya başlanması planlanıyor.
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