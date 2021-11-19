Razer, PlayStation 5 Ürün Gamını Genişletiyor

PlayStation 5 kulaklık serisini tamamlayan Razer, konsol hayranları için Razer HyperSense akıllı haptik teknolojisiyle desteklenen ilk kablosuz PS5 kulaklığı da dahil olmak üzere bir dizi kablosuz kulaklığı piyasaya sürüyor.