Razer, PlayStation 5 Ürün Gamını Genişletiyor

PlayStation 5 kulaklık serisini tamamlayan Razer, konsol hayranları için Razer HyperSense akıllı haptik teknolojisiyle desteklenen ilk kablosuz PS5 kulaklığı da dahil olmak üzere bir dizi kablosuz kulaklığı piyasaya sürüyor.

Razer, PlayStation 5 Ürün Gamını Genişletiyor

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