Razer, PlayStation 5 Ürün Gamını Genişletiyor

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer™ (Hong Kong Stok Kodu: 1337), bugün hızla büyüyen konsol serisini PlayStation®5 için bir dizi yeni kablosuz kulaklık ve kontrolör şarj standıyla genişlettiklerini duyurdu. Siyah beyaz motifler ve özel mavi vurgular sayesinde yeni Kaira kulaklıklar, PlayStation®5 konsolunun ve DualSense™ kablosuz gamepad'in çağdaş ve modern stiline uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ayrıca bugün piyasaya sürülen Razer Hızlı Şarj Standı, herhangi bir oyuncunun PS5™ DualSense™ kablosuz gamepad'i ile mükemmel eşleşmeyi oluşturmak için bir dizi uyumlu renkte geliyor.
Kaira Pro ve Kaira
Haptics özellikli Razer Kaira Pro Dual Wireless Headset, gerçek konsol deneyimini ortaya çıkarıyor. Razer'ın PlayStation®5 için üretilmiş ilk kablosuz kulaklığı, Razer™ HyperSense tarafından desteklenen akıllı bir haptik teknolojisi, sesli ipuçlarına dayalı zengin, gerçeğe yakın dokunma duyusu geri bildirimi sağlayarak oyuncuların duyularını tam dokunsal oyun deneyimine kaptırmalarına olanak tanır. Razer Kaira Pro, mutlak netlik için Razer™ TriForce Titanium 50mm Sürücülerle donatılmıştır ve uzun kullanım sürelerinde rahatlık sağlamak için yeterince hafiftir.
Çıkarılabilir Razer HyperClear Supercardioid Mic ile oyun içi iletişimi geliştiren Razer Kaira Pro, daha fazla ses netliği elde etmek için istenmeyen arka plan gürültüsünü bastırırken sıkı bir ses tanıma modeline odaklanır. Kablosuz kulaklık ayrıca mobil kullanım için yerleşik bir mikrofon sunarak kullanıcılara Bluetooth aracılığıyla mobil cihazlarına ve ayrıca birlikte verilen 2,4 GHz USB-C Razer™ HyperSpeed Dongle (USB-A adaptörü dahildir) aracılığıyla PS5™, PS4™, PC yani kısacası; USB-C veya USB-A olan cihazlara bağlanma seçenekleri sunar.
Kaira Pro'nun temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Dokunma duyusu geri bildirimi ve daha yüksek atmosfer için Razer™ HyperSense
- Üst düzey ses performansı için Razer™ TriForce Titanium 50mm Sürücüler
- Güçlü, gerçekçi ses için çıkartılabilir Razer™ HyperClear Supercardioid Mic
- 2,4 GHz ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için Razer™ SmartSwitch
- Mobil Uygulaması ile özelleştirilebilen Razer™ Chroma RGB desteği
Ve sırada; PlayStation®5 kulaklık serisini tamamlayan Razer Kaira Dual Wireless Headset. Oyuncular ister konsolda ister mobilde, 2,4 GHz ve Bluetooth cihazları arasında sorunsuz geçiş sağlayan Razer™ SmartSwitch ile oyun oynarken rakipsizliğin rahatlığını çıkarabilirler.
Kaira'nın temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Üst düzey ses performansı için Razer™ TriForce 50mm Sürücüler
- Gelişmiş vokal netliği için Razer™ HyperClear Cardioid Mic
- 2,4 GHz ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için Razer™ SmartSwitch
Razer Kaira Dual Wireless hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya bakın.
Tamamen yeni kablosuz Razer Kaira Pro ve Razer Kaira, Eylül 2021'de piyasaya sürülen kablolu Razer Kaira X'e katılıyor.
Hızlı Şarj Standı
Ayrıca bugün duyurulan Razer Hızlı Şarj Stantları, galaksiden ilham alan PS5™ DualSense™ Kablosuz gamepad'lerine uyacak şekilde bir dizi uyumlu renkte özenle tasarlandı. Razer Hızlı Şarj Standı, kontrol cihazlarını 3 saatin altında tam güç seviyesine ulaşmak için hızla şarj eder ve PS5™ kullanıcıları için minimum oyun kesintisi sağlar. Kusursuz bir görünüm elde etmek için Beyaz, Siyah ve Kırmızı renklerde mevcuttur.
Razer Hızlı Şarj Stantları hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya bakın.
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
Razer Kaira Pro
199.99$/219.99€
Razer.com ve Yetkili Satıcılar – Ön Siparişler 30 Kasım 2021'de başlıyor; gönderimler Aralık 2021
Razer Kaira
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