Razer, Xbox Series X Özel Kulaklığı Duyurdu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xbox için Tasarlanan Kaira Pro, nerede ve nasıl oynarsanız oynayın inanılmaz kalitede çapraz platform (cross-platform), birden çok cihazda kullanım için Razer'ın en yeni yenilikçi ses teknolojilerini Xbox Series X " S ve Xbox Game Pass'e getiriyor.