Realme 2 Pro, 8GB RAM'iyle Sızdı!

Oppo'nun alt markası Realme'ye ait ilginç telefon, çentiği ve üst düzey görünen tasarımıyla internete sızdı!

Realme 2 Pro, 8GB RAM'iyle Sızdı!

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