Realme 2 Pro, 8GB RAM'iyle Sızdı!
Oppo'nun alt markası Realme'ye ait ilginç telefon, çentiği ve üst düzey görünen tasarımıyla internete sızdı!
Oppo'nun alt markası Realme, 27 Eylül'de tanıtacağı telefon için davetiye göndermeye başladı. Fotoğraflarda gördüğünüz telefonun Realme 2 Pro olduğu ve Xiaomi Redmi Note 5 Pro ve Mi A2 gibi telefonlara rakip olacağı söyleniyor.
Görüntüleri Realme 2 Pro'nun teknik özellikleri de ortaya çıktı. Smartprix'in paylaştığı görüntüler, cihazın Oppo F9'daki gibi bir "su damlası" çentiğe sahip olacağını gösteriyor. Fotoğraftan telefonun 8GB RAM, 128GB depolama ve Snapdragon 660 yonga seti gibi teknik özelliklerle geleceği de anlaşılıyor. İkinci fotoğraftaki "telefon hakkında" kısmında cihazın Android 8.1.0 ile çalıştığını da görüyoruz.
CEO Madhav Sheth, bir YouTube videosunda telefonun su damlası çentikle geleceğini, yüzde 91 ekran / gövde oranı sunacağını ve çift kamerayla geleceğini doğrulamıştı. Steth, telefonda yapay zeka özelliklerinin olacağını da söyledi.
Fiyatı henüz bilinmeyen telefonun 6GB ve 8GB RAM'e sahip iki farklı model olarak karşımıza çıkması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın