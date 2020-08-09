Realme 2020 İlk Yarı Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından realme, 2020 yılının ilk yarısı için rakam ve istatistiklerini duyurdu. 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 11 büyüme kaydeden realme, bu dönemde çift haneli pozitif rakam kaydeden tek büyük marka oldu. Realme, Counterpoint tarafından da dört çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası seçildi. Counterpoint, 2020'nin birinci çeyreğinde yüzde 157 büyüme kaydeden realme'nin pazarda pozitif büyüme kaydeden iki markadan biri olduğunu bildirdi.
En son kullanıcı rakamlarına göre yılın ilk yarısında kullanıcılarına 15 milyon daha ekleyen realme, Counterpoint Research ve IDC'ye göre bugün Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam'da ilk 5 akıllı telefon markası arasına girmiş durumda. realme, perakende pazarlarında X50 Pro 5G'den başlayarak 5G ürünlerini tanıtmaya odaklanıyor. Hindistan'da ilk 5G özellikli amiral gemisi telefonu, Tayland'ın da ilk 5G telefonunu pazara sunan şirket ayrıca Kamboçya'nın 1.000 USD altında ilk 5G telefonunu da piyasaya sürdü.
2020'de 'Akıllı Telefon + AIoT' olmak üzere çift odaklı bir stratejiyi hayata geçiren realme, zorlu ekonomik ortama ragmen bu girişimde ortaya konan hedefleri başarıyla karşıladı. Şirket 2020 yılında 50'nin üzerinde ve 2021 yılında da 100'ün üzerinde AIoT ürününü piyasaya sürme yolunda ilerliyor. realme, kendi AIoT stratejisini "N" akıllı aksesuar çeşitleri ile desteklenen dört temel cihaz grubu (hoparlör, kulaklık, TV ve saatler) ile tamamlanan bir çekirdek ürüne (akıllı telefon) atıfta bulunan "1+4+N" girişimi olarak tanımlıyor. Canalys adlı araştırma şirketinin raporuna göre realme, Hindistan'da akıllı kişisel ses pazarına yeni girmiş olmasına rağmen, 2020'nin ilk çeyreğinde pazar payı açısından bu ülkede üçüncü sırada yer aldı.
realme CEO'su Li Bingzhong, "realme, yaş ortalaması sadece 29 olan uluslararası güçlü ve genç ekibi sayesinde 2018'den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılındaki güçlü yarı yıl performansımızı geliştirerek önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. Uluslararası genişleme planlarımızı sürdüreceğiz ve en fazla büyümenin de uluslararası alanda olacağını düşünüyoruz. Hindistan pazarında AIoT ürünlerimizin güçlü performansı bunun güzel bir örneği. Bu ülkede sadece 10 dakika içinde 15.000 TV seti sattık ve akıllı kişisel ses cihazlarımız sadece 3 ay içinde pazar payı açısından 3. sıraya yükseldi. realme 5 kıtada 59 farklı ülke ve bölgeye yayılarak büyük başarı kaydetti" diye konuştu.
Tasarım ve teknolojide realme imzası
realme ürünleri tasarım dünyasında da önemli izler bıraktı. realme'nin Tasarım Stüdyosu, 2020 yılında dünyaca ünlü tasarımcı Naoto Fukasawa ve Hermes'in ünlü tasarımcısı Jose Levy ile işbirliği yaparak moda yaratan ürünler ortaya koydu. Şirket ayrıca X2 Pro Master ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı. Dünyanın ilk 125W hızlı şarj teknolojisi gibi duyurularıyla realme, sadece tasarımda değil teknolojide de yeniliklere öncülük etti.
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