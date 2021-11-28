realme GT 2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 ile Geliyor

realme'nin ilk ve en üst sınıf amiral gemisi, realme GT 2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platformu ile sunulacak.

realme GT 2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 ile Geliyor

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