9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? Fragman ve detaylar

9 Kere Leyla filmi, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 7 Kocalı Hürmüz, Neredesin Firuze? ve F Tipi Film gibi filmlerle tanıdığımız yönetmen Ezel Akay'ın yeni filmlerinden biri. Peki 9 Kere Leyla filmi ne zaman vizyona girecek? Fragman ve detaylar şu şekilde...
9 Kere Leyla Vizyon Tarihi
9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix'te yayınlanacak. 2019'da çekilen 9 Kere Leyla filminin 20 Mart 2020'de vizyona girmesi planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.
9 Kere Leyla Fragman
9 Kere Leyla Konusu
Leyla (Demet Akbağ) ve Adem'in (Haluk Bilginer) yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evlilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis (Elçin Sangu) adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis'ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem'in aklını başından alan Nergis'in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.
Boşanmayı reddeden kocasına aşırı düşkün ve domestik yönleri bulunan Leyla''yı ve Adem'in Leyla'yı kaza süsü vererek öldürmenin yollarını araması anlatılır.
9 Kere Leyla Oyuncu Kadrosu
- Demet Akbağ - Leyla
- Haluk Bilginer - Adem
- Elçin Sangu - Nergis
- Fırat Tanış - Mahdum
- Alican Yücesoy - Haris
- Hakan Eke
- Emre Kıvılcım
- İhsan Ceylan
- Hasan Eflatun Akay
- Bertan Çelikkol
- Kerime Obenik
- Bimen Zartar - Dayı
- Reşit Berker Enhoş
- Arda Cartı
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