Netflix'ten yeni dizi "Bir Başkadır": İşte konusu, fragmanı ve yayın tarihi

Netflix, Berkun Oya'nın merakla beklenen dizisi Bir Başkadır'ın resmi fragmanını paylaştı. Dizinin yapımcı koltuğunda ise Krek film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen oturuyor. İşte Bir Başkadır dizisinin konusu, oyuncuları ve tüm detaylar...