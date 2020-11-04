Netflix'ten yeni dizi "Bir Başkadır": İşte konusu, fragmanı ve yayın tarihi

Dijital dizi ve film platformu Netflix, yerli yapımların sayısını arttırmaya devam ediyor. Uzun zamandır beklenen dizi "Bir Başkadır"dan hem fragman paylaşıldı hem de yayın tarihi bilgisi geldi. Dizinin yapımcı koltuğunda Krek film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen oturuyor. Berkun Oya, tıpkı Masum dizisinde olduğu gibi Bir Başkadır yapımında da yönetmen ve yazar olarak yer alıyor.
BİR BAŞKADIR NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dizinin 12 Kasım'da yayınlanacağını açıkladı.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMLER?
8 bölümden oluşan dizisinin oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor.
Oyuncu Kadrosu:
Öykü Karayel [Meryem]
Fatih Artman [Yasin]
Funda Eryiğit [Ruhiye]
Defne Kayalar [Peri]
Tülin Özen [Gülbin]
Derya Karadaş [Gülan]
Bige Önal [Hayrunnisa]
Settar Tanrıöğen [Ali Sadi Hoca]
Alican Yücesoy [Sinan]
Nesrin Cavadzade [Melisa]
Öner Erkan [Rezan]
Gökhan Yıkılkan [Hilmi]
BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ FRAGMANI
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