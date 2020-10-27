Netflix, The Midnight Sky'in Fragmanını Paylaştı! İşte Konusu, Oyuncuları

George Clooney'nin hem yönetmen, hem de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacağı The Midnight Sky'ın fragmanı Netflix tarafından resmi olarak yayınlandı. The Midnight Sky fragmanı, konusu, oyuncu kadrosu içeriğimizde yer alıyor...