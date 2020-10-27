Netflix, The Midnight Sky'in fragmanını paylaştı! İşte konusu, oyuncuları

Online dizi ve film platformu Netflix, yeni dizileri ve filmlerini duyurmaya devam ediyor. Dijital platform bugün The Midnight Sky'in resmi fragmanını ve afişini paylaştı. Yayınlanan bu fragmanla birlikte, aralık ayında ekrana geleceği daha önce açıklanan filmin kesin yayın tarihi de netleşti.
THE MIDNIGHT SKY NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lily Brooks-Dalton'ın 2016 yılında yayımlanan Good Morning, Midnight adlı kitabından uyarlanan film 23 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.
THE MIDNIGHT SKY KONUSU NEDİR?
Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu'nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney'nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya'ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor.
THE MIDNIGHT SKY OYUNCU KADROSU
George Clooney
Felicity Jones
David Oyelowo
Tiffany Boone
Demián Bichir
Kyle Chandler
Caoilinn Springall
İŞTE THE MIDNIGHT SKY FRAGMANI
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