Netflix, The Midnight Sky'in Fragmanını Paylaştı! İşte Konusu, Oyuncuları

George Clooney'nin hem yönetmen, hem de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacağı The Midnight Sky'ın fragmanı Netflix tarafından resmi olarak yayınlandı. The Midnight Sky fragmanı, konusu, oyuncu kadrosu içeriğimizde yer alıyor...

Netflix, The Midnight Sky'in fragmanını paylaştı! İşte konusu, oyuncuları

Online dizi ve film platformu Netflix, yeni dizileri ve filmlerini duyurmaya devam ediyor. Dijital platform bugün The Midnight Sky'in resmi fragmanını ve afişini paylaştı. Yayınlanan bu fragmanla birlikte, aralık ayında ekrana geleceği daha önce açıklanan filmin kesin yayın tarihi de netleşti.

THE MIDNIGHT SKY NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lily Brooks-Dalton'ın 2016 yılında yayımlanan Good Morning, Midnight adlı kitabından uyarlanan film 23 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

THE MIDNIGHT SKY KONUSU NEDİR?

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu'nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney'nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya'ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. 

THE MIDNIGHT SKY OYUNCU KADROSU

George Clooney
Felicity Jones
David Oyelowo
Tiffany Boone
Demián Bichir
Kyle Chandler
Caoilinn Springall

İŞTE THE MIDNIGHT SKY FRAGMANI

THE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | NetflixTHE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | Netflix
Our humanity always endures. This post-apocalyptic tale follows Augustine (George Clooney), a lonely scientist in the Arctic, as he races to stop Sully (Felicity Jones) and her fellow astronauts from returning home to Earth, where a mysterious global catastrophe has taken place. Clooney directs the adaptation of Lily Brooks-Dalton’s acclaimed novel Good Morning, Midnight, co-starring David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir and Tiffany Boone. Coming to Netflix December 23rd. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. THE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | Netflix

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