RTÜK'ten Netflix ve Amazon Prime açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun lisans aldığını açıkladı.
Şahin, twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" dedi.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/q0tNohjBHM— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020
RTÜK süre vermişti! Spotify, yayın lisansı için RTÜK'e resmen başvurdu
Netflix'te Yayınlanan Dizinin 1 Bölümü, RTÜK Kararı İle Kaldırıldı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın