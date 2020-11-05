RTÜK'ten Netflix ve Amazon Prime açıklaması

RTÜK Başkanı Ebuber Şahin, Netflix ve Amazon Prime'ın RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu.

RTÜK'ten Netflix ve Amazon Prime açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun lisans aldığını açıkladı.

Şahin, twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" dedi.

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