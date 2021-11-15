Rekor Kıran Bebek: Sadece 16 Haftalıkken Dünya Geldi, Guinness'e Girdi!

Sadece 16 haftalıkken dünyaya gelen bir bebek, hayatta kalan en erken doğmuş bebek olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı!

15 Kasım 2021 01:30

Levent Öztürk