Rekor Kıran Bebek: Sadece 16 Haftalıkken Dünya Geldi, Guinness'e Girdi!

Sadece 16 haftalıkken dünyaya gelen bir bebek, hayatta kalan en erken doğmuş bebek olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı!

  • Levent Öztürk
Rekor kıran 16 haftalık bebek
Shutterstock

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