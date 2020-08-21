Stranger Things Sezon 4'ü Beklerken, Sezon 5 Sürprizi Geldi

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in yaratıcıları Duffer Kardeşler, dördüncü sezonun son olmayacağını duyurdu. Böylece Stranger Things Sezon 5 garantilenmiş oluyor.

  • Levent Öztürk
Stranger Things Dördüncü Sezon son olmayacak

Netflix'in en önemli serilerinden bir olan Stranger Things'in dördüncü sezonunun çekimleri, Koronavirüs nedeniyle durdurulmasının ardından henüz başlamış değil. Ancak dizinin yapımcıları Duffer Kardeşler, söylentilerin aksine, bu sezonun son sezon olmasını planlamıyor. Hatta salgın, Kardeşler'in Netflix üzerindeki bilim-kurgu/korku dizisinin geleceğini planlamaları için bir fırsat yaratmış gibi görünüyor. Artık dizinin nasıl biteceği ve bu sona ulaşmanın ne kadar süreceğini biliyoruz.

Ross Duffer, THR ile yapılan bir röportajda "Sezon 4 son olmayacak. Ama serinin ne zaman biteceğini ve nasıl sonlanacağını biliyoruz. Salgın bize ileri bakmak için, Stranger Things için neyin en iyi olduğunu bulmak için zaman verdi. Bu zaman ise, hikayeyi anlatmak için ne kadar uzun bir süreye ihtiyacımız olduğu konusunda bize daha iyi bir fikir verdi" dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından, Stranger Things Sezon 5'in artık garanti olduğunu söyleyebiliriz

Salgın öncesinde dizinin çekimleri başlamıştı. Hatta Netflix, Hopper'ın (David Harbour) bir Rus hapishane kampında hayatta olduğuna işaret eden kısa bir ön tanıtım videosu da yayımlamıştı.

Dizinin çekimleri ortamın yeterince güvenli olduğuna karar verildiğinde devam edecek. Bu yüzden, başta Stranger Things olmak üzere, Netflix'in en iyi dizilerinden bazılarının devamı için en azından 2021'in başlarını beklememiz gerekecek.

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