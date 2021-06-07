Rimac Nevera: İşte 1.914 Beygir Gücüne Sahip Elektrikli Hiper Otomobil!

Üç yılın sonunda Rimac artık Concept Two elektrikli hiper otomobilinin üretim versiyonunu göstermeye hazır. Yeni tanıtılan Nevera (adını Hırvatistan'daki ani Akdeniz fırtınalarından alıyor) halen dört motorlu bir 1.914HP kurulumuna odaklanıyor, ancak aerodinamiği iyileştirmek için bir dizi gövde değişikliği içeriyor. 120 kWh bataryasının WLTP test döngüsünde 550km menzil sunacağı tahmin ediliyor, ancak bunun bir EPA derecesi ile biraz daha düşük kalması da muhtemel.
500kW'lık şarj sistemi, Nevera'yı sadece 19 dakikada boştan yüzde 80'e kadar şarj edebilir, ancak buna ayak uydurabilecek birkaç istasyondan birini bulmanız gerekecek.
Kontağı açmaya yarayan yüz tanıma sisteminden bahsedilmiyor (hala geleneksel bir anahtar var), ancak Nevera'da bol miktarda teknoloji bulunuyor. Sunulacak bir Sürücü Koçu özelliği, "seçilmiş" yarış pistlerinden geçerken görsel-işitsel rehberlik sağlamak için AI'yı otomobilin birçok sensörüyle (13 kamera, 12 ultrasonik sensör, altı radar ünitesi) birleştirecek. Koç 2022'ye kadar hazır olmayacak, ancak hiper otomobillinizin sosyal statünüzü sergilemekten daha fazlası için kullanmanıza yardımcı olmayı vaat ediyor.
Bazı modern otomobillerde olduğu gibi, Rimac da iç mekan için bir dizi dijital bilgi ile fiziksel kontrollerin aşinalığı arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Üç ana ekrana ve görünüşte gerekli olan mobil uygulamaya (pist günlerinden elde edilen performans verileriyle birlikte) sahip olsanız da, sürüş modu ve pencereler gibi şeyler için hala bir dizi düğme ve geçiş bulunuyor.
Çoğu hiper otomobilde olduğu gibi, en büyük zorluk bu araçlardan bir tanesini edinmek olacaktır. 2 milyon Euro fiyatını rahatlıkla karşılayabilecek olsanız bile, Rimac, Nevera'dan sadece 150 adet üretecek ve siparişlerin başladıktan kısa bir süre sonra muhtemelen tükeneceği tahmin edilebilir.
Nevera, 1,85 saniyelik 0-100kmph hızlanması ve 415kmph maksimum hızı ile Tesla'nın yeni nesil Roadster'ından daha iyi performans gösterebilir. Bununla birlikte, aynı zamanda on kat daha pahalıya mal olmaya hazır ve Tesla'nın iddia ettiği 965 kilometrelik menzile ulaşılırsa bu alanda biraz gerisinde kalabilir. Ancak Rimac'a performans rakamları için değil, lüks ve Rimac'ın performans bilgisi için para ödüyorsunuz.
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