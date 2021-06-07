Rimac Nevera: İşte 1.914 Beygir Gücüne Sahip Elektrikli Hiper Otomobil!

Nevera ismi verilen elektrikli hiper otomobilin üretim sürümü en sonunda tanıtıldı. Nevera, 1.914 beygir gücüne sahip gerçek bir canavar olarak karşımıza çıkıyor.

07 Haziran 2021 14:04

Levent Öztürk