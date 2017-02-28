Robot Böcekler Gerçek Böceklerden Daha Hızlı
Araştırmacılar gerçek böceklerden daha hızlı koşabilen bir robot böcek tasarladılar!
İnsanlar ve diğer omurgalılar yere olan temaslarını azaltarak daha hızlı koşarlar. Ancak bu kural altı bacaklı böcekler için geçerli değil. Böcekler hızlı hareket etmek istedikleri zaman her an üç bacakları yere değiyor, sanki bir tripod gibi.
Bu yüzden, mühendisler altı bacaklı robotlar yaptıkları zaman bu tripod-stili koşma tekniğini uyguluyorlar. Ancak École Polytechnique Fédérale de Lausanne'da çalışan araştırmacılar, bu tekniğin altı bacaklı robotlar için en hızlı yürüme tekniği olup olmadığını araştırmaya karar verdiler.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bir seri simülasyonda, bilim insanları farklı koşma teknikleri kullanan sanal böcekleri yarıştırdı. Sonuç oldukça şaşırtıcıydı çünkü gerçek böcekler olabilecek en hızlı koşma tekniğini kullanmadıkları ortaya çıktı. Aynı anda en fazla iki ayağın yere değdiği "bipod" koşma stiliyle koşan sanal böcekler, tripod stili ile koşan ve doğal böcekleri temsil eden sanal böcekleri geçti.
Araştırmanın başkan yardımcısı Robin Thandical, gerçek böceklerin neden daha yavaş olan tripod tekniğini kullandığını açıkladı: "Araştırma sonuçları, gerçek böceklerin kullandığı tekniğin yere paralel yüzeylerde en hızlı olmadığını, ancak yer çekimine karşı oldukça etkili bir teknik olduğunu gösteriyor."
Kısacası, gerçek böceklerin kullandıkları yürüme tekniği dikey yüzeylerde hızlı yürümek için daha uygun. Ancak düz yüzeylerde en hızlı teknik artık robot böceklere ait.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın