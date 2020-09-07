Rocky 4'ten ipuçları! Rocky, Ivan'ı yumrukladı, robot Sico'yu 'makasladı'

Ünlü aktör Sylvester Stallone, Rocky 4 filminin 35. yıl dönümünde olan 25 Kasım'da izleyiciyle yeni bir versiyonuyla buluşacağını duyurdu. Rus boksör Ivan'ı ringlerde yine yumruklayacak olan Stallone, Paulie'nin robotunun olduğu sahnelerin ise filmden tamamen makaslandığını açıkladı.
Robot SICO Hayranları Üzülecek
Filmin yönetmenliği için daha önce hem yönetmenlik koltuğuna oturan hem de kameralar önüne geçen ünlü aktör, filmde robot SICO hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak.
Dişileştirilmiş Robot
Sosyal medya platformundan Rocky 4'ün yeniden kurgulanacağını duyuran Stallone, Rocky'nin hem arkadaşı hem de eğitmeni Paulie'nin (Burt Young) robotunun bulunduğu sahneleri keseceğini söyledi.
Filmde SICO, Rocky tarafından Paulie'ye doğum gününde yalnız olduğu için hediye edilmişti. Ancak dişileştirilmiş olarak gösterilen robotun tepkilere neden olacağı düşünüldüğü için çıkarıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yeni kurguda Rocky hayranları SICO'nun da durumunu merak ediyor ve SICO ile Paulie'nin sahnelerinde biraz daha ayrıntıya gidip gidilmeyeceği konusunda sorular soruyordu.
Çünkü SICO sonuçta Steven Spielberg'in klasik yapay zeka filmlerinden daha farklı bir robot olarak karşımıza çıkıyordu.
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