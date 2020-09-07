Rocky 4'ten ipuçları! Rocky, Ivan'ı yumrukladı, robot Sico'yu 'makasladı'

Sylvester Stallone, Rocky 4 filminin 25 Kasım'da izleyiciyle yeni bir versiyonuyla buluşacağını duyurdu ve film ile ilgili önemli ipuçları verdi. Stallone, Paulie'nin robotunun olduğu sahnelerin makaslandığını açıkladı.