İnsanlar İkiye Ayrılır filminin çekimleri tamamladı! İşte konusu, oyuncular

BluTV'nin sevilen dizileri arasında yer alan 7YÜZ'ün yeni hikayesi 'İnsanlar İkiye Ayrılır' sinema filmi olarak seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sinema filminin çekimleri tamamlandı ve setten ilk kareler gelmeye başladı. Peki İnsanlar İkiye Ayrılır filminin konusu nedir, ne zaman vizyonda?

İnsanlar İkiye Ayrılır filminin çekimleri tamamladı! İşte konusu, oyuncular

BluTV'nin çok sevilen, 7 bölümden oluşan antolojik dizisi 7YÜZ dünyasına ait yeni bir hikaye ve bir sinema filmi olarak tasarlanan İnsanlar İkiye Ayrılır filminin çekimleri tamamlandı ve setten ilk kareler gelmeye başladı. Filmin yönetmenliğini Karışık Kaset filmiyle karşımıza çıkan Tunç Şahin üstleniyor.

İNSANLAR İKİYE AYRILIR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Agresif bir sistem eleştirisi olan film, bankaların bazı sebeplerden dolayı peşine düşmedikleri borçları satın alarak tahsil eden bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır isimli karakterlerin, bir başka karakter olan Ceren ile kesişmesiyle değişen hayat hikayelerini konu alıyor.

İNSANLAR İKİYE AYRILIR FİLMİ NE ZAMANA VİZYONDA?

Önümüzdeki kış vizyona girmesi beklenen filmin vizyon tarihi henüz netleşmedi.

İNSANLAR İKİYE AYRILIR OYUNCU KADROSU

İnsanlar İkiye Ayrılır'ın oyuncu kadrosunda Hayat Şarkısı, Çiçero gibi yapımların yıldızı parlayan oyuncusu Burcu Biricik; son olarak Aşk101 dizisiyle izleyicileri kendine çeken Pınar Deniz; Kiraz Mevsimi, Oğlan Bizim Kız Bizim gibi yapımlarla tanınan Aras Aydın; Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu, Sabahattin Yakut gibi isimler yer alıyor.

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