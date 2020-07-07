İnsanlar İkiye Ayrılır filminin çekimleri tamamladı! İşte konusu, oyuncular

BluTV'nin sevilen dizileri arasında yer alan 7YÜZ'ün yeni hikayesi 'İnsanlar İkiye Ayrılır' sinema filmi olarak seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sinema filminin çekimleri tamamlandı ve setten ilk kareler gelmeye başladı. Peki İnsanlar İkiye Ayrılır filminin konusu nedir, ne zaman vizyonda?