RTX 3000 Serisi Ekran Kartları Kaç GB RAM Kullanacak? Belli Oldu!

NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisi ekran kartı sızıntıları, şirketin lansman tarihi yaklaşırken artmaya başladı. Yeni gelen bilgiler arasında NVIDIA'nın Ampere GPU'larının bellek yapılandırmalarıyla ilgili birçok spekülasyon yer alıyor.
chiphell.com üzerinden ortaya atılan iddiaya göre, NVIDIA'nın yeni Ampere mimarisi üzerinde şekillenecek RTX 3000 serisi ekran kartlarının bellek kapasiteleri doğrulandı. wjm47196 isimli kullanıcı tarafından yazılan bilgiye göre, kartların bellek kapasiteleri NVIDIA tarafından doğrulanmış durumda. Elbette resmen açıklana kadar bu bir iddia. Peki, RTX 3000'de bizleri neler bekliyor?
İddiaya göre NVIDIA, yeni nesil ekran kartları arasında 16 GB bellek kapasiteli herhangi bir model yer almayacak. Bunun yerine 3000 serisi RTX TITAN'da 24 GB bellek yer alacakken, ana akım tepe model olacak olan RTX 3080 Ti (RTX 3090 olarak da biliniyor) 20 GB belleğe sahip olacak.
Seride yer alacak RTX 3080'de 10 GB bellek yer alacakken, daha alt modeller olacak olan RTX 3070'te 8 GB ve RTX 3060'ta ise 6 GB bellek bulunacak.
|RTX TITAN Ampere
|RTX 3090/3080Ti
|RTX 3080
|RTX 3070
|RTX 3060
|GPU
|GA102-400
|GA102-300
|GA102-200
|GA104-400
|GA106-300
|CUDA Cores
|~5376
|~5248
|~4352
|~2944
|TBC
|Memory
|24GB G6X
|20GB G6X
|10GB G6X
|8GB G6X
|6GB G6
|Memory Bus
|384-bit
|320-bit
|320-bit
|256-bit
|192-bit
İddianın sahibi öte yandan kartların bellek veri yollarının da belirlendiğini söylüyor. RTX TITAN Ampere ve RTX 3080 Tİ ile RTX 3080'de 384-bit ve 320-bit bellek veri yolunun kullanıldığı bilgisi mevcut.
Sızıntıyı yorumlayan Videocardz ise, bu bilgilerin doğru olmadığı konusunda emin. NVIDIA'nın böylesi bir bilgiyi şimdiden doğrulayıp sızdırdığı düşünülemezken, yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarının neye benzeyeceği, elbette NVIDIA'nın sunumunda ortaya çıkacak.
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