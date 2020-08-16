RTX 3000 Serisi Ekran Kartları Kaç GB RAM Kullanacak? Belli Oldu!

NVIDIA RTX 3000 serisi ekran kartlarında kaç GB RAM yer alacağı ortaya çıktı. İşte sızan bilgilere göre RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 ve RTX 3060 ekran kartlarının RAM kapasiteleri.

  • Ercan Uğurlu
RTX 3000 Serisi Ekran Kartları Kaç GB Olacak?

NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisi ekran kartı sızıntıları, şirketin lansman tarihi yaklaşırken artmaya başladı. Yeni gelen bilgiler arasında NVIDIA'nın Ampere GPU'larının bellek yapılandırmalarıyla ilgili birçok spekülasyon yer alıyor.

chiphell.com üzerinden ortaya atılan iddiaya göre, NVIDIA'nın yeni Ampere mimarisi üzerinde şekillenecek RTX 3000 serisi ekran kartlarının bellek kapasiteleri doğrulandı. wjm47196 isimli kullanıcı tarafından yazılan bilgiye göre, kartların bellek kapasiteleri NVIDIA tarafından doğrulanmış durumda. Elbette resmen açıklana kadar bu bir iddia. Peki, RTX 3000'de bizleri neler bekliyor?

İddiaya göre NVIDIA, yeni nesil ekran kartları arasında 16 GB bellek kapasiteli herhangi bir model yer almayacak. Bunun yerine 3000 serisi RTX TITAN'da 24 GB bellek yer alacakken, ana akım tepe model olacak olan RTX 3080 Ti (RTX 3090 olarak da biliniyor) 20 GB belleğe sahip olacak.

Seride yer alacak RTX 3080'de 10 GB bellek yer alacakken, daha alt modeller olacak olan RTX 3070'te 8 GB ve RTX 3060'ta ise 6 GB bellek bulunacak.

RTX TITAN Ampere RTX 3090/3080Ti RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060
GPU GA102-400 GA102-300 GA102-200 GA104-400 GA106-300
CUDA Cores  ~5376  ~5248  ~4352  ~2944 TBC
Memory  24GB G6X  20GB G6X  10GB G6X  8GB G6X  6GB G6
Memory Bus  384-bit  320-bit  320-bit  256-bit  192-bit

İddianın sahibi öte yandan kartların bellek veri yollarının da belirlendiğini söylüyor. RTX TITAN Ampere ve RTX 3080 Tİ ile RTX 3080'de 384-bit ve 320-bit bellek veri yolunun kullanıldığı bilgisi mevcut.

Sızıntıyı yorumlayan Videocardz ise, bu bilgilerin doğru olmadığı konusunda emin. NVIDIA'nın böylesi bir bilgiyi şimdiden doğrulayıp sızdırdığı düşünülemezken, yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarının neye benzeyeceği, elbette NVIDIA'nın sunumunda ortaya çıkacak.

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