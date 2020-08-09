Rus İnternet Devi Yandex, Michigan'da Sürücüsüz Araç Testlerine Başladı

Otonom sürüş üzerinde çalışan firmalar olarak akla ilk olarak Waymo, Cruise gibi Amerikan firmalar geliyor. Ancak dünyanın başka yerlerinde de bu işi başarıyla yapanlar var, Rus firma Yandex gibi.
Kendi giden otomobiller üzerinde yıllardır çalışan Yandex, perşembe günü yaptığı duyuruyla ABD'ye ayağını daha sağlam basacağını ortaya çıkardı. Ann Arbor, Michigan'da bir tesis açan firmanın burayı tercih etmesinin nedeni, Michigan'ın araçları direksiyon başında bir mühendis olmadan test etmeye izin vermesi. Yandex, bunu Moskova ve Tel Aviv gibi test yaptığı diğer şehirlerde gerçekleştiremiyor.
Yandex'in paylaştığı videoda Prius'ların Ann Arbor'da insan müdahalesi ve direksiyon başında kimse olmaksızın nasıl dolaştıklarını izleyebiliyoruz. Yukarıda izleyebileceğiniz video, bir saatlik gezintiden yaklaşık sekiz dakikalık bir bölümü içeriyor
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