Alternatif Arama Motoru DuckDuckGo da Rusya'ya Cezayı Kesti

Alternetif arama motoru DuckDuckGo, Rus menşeli dezenformasyon sitelerinin arama sonuçlarında alt sıralara itileceğini resmi olarak duyurdu.

DuckDuckGo da Rusya'ya Cezayı Kesti

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Alternatif Arama Motoru DuckDuckGo da Rusya'ya Cezayı Kesti

 

 