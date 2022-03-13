Alternatif Arama Motoru DuckDuckGo da Rusya'ya Cezayı Kesti

Gizlilik odaklı alternatif arama motoru DuckDuckGo'nun CEO'su Gabriel Weinberg, Rusya tarafından hazırlanan dezenformasyon web sitelerinin arama sonuçlarında alt sıralara itileceğini açıkladı. Gabriel Weinberg, bu yaklaşımlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ortaya konulduğunu söylüyor.
Weinberg ayrıca Ukrayna'da meydana gelen olaylarla ilgili kaliteli bilgileri vurgulamak için arama sonuçlarının etrafına bilgi kutularının yerleştirileceğini de açıkladı.
Rus işgaline karşı tepki veren servislerin arasına böylece DuckDuckGo da eklenmiş oluyor. Google ve Microsoft, RT ve Sputnik'i kendi platformlarından yasaklarken, YouTube ve Facebook Rus içerik oluşturucularının yanlış bilgi yaymasına karşı önlemler alacaklarını açıklamıştı. Hatta YouTube, hükümet destekli Rus kanallarını Dünya çapında uygulanmak üzere platformundan çıkarttı.
DuckDuckGo'nun bu hareketi kullanıcılardan farklı tepkiler alıyor. Bazıları dezenformasyonun alt sıralarda yer almasının normal olduğunu söylüyor çünkü aramalarda doğru bilgiyi bulmak istiyorlar. Diğerleri ise şirketi, diğer arama sağlayıcıların farklı kişilerin gördüğü sonuçları değiştirmek için kullandığı filtreleri kullanmama iddiası ile ortaya çıktıktan sonra bu sözünü tutmamakla suçluyor.
DuckDuckGo kullanıcısıysanız, güncellemelerin tam olarak kullanıma sunulması için geçecek birkaç günden sonra arama sonuçlarında bu etkiyi görmeye başlayacaksınız.
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