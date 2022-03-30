Rusya - Ukrayna Savaşı, Dünyanın En Uzun Uçuşuna Kapıyı Açıyor

Cathay Pacific, Rusya - Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus hava alanından kaçınmak için Dünya'nın en uzun uçuşunu planlıyor.

  • Levent Öztürk
Cathay Pacific'ten Dünya'nın en uzun uçuşu...

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