Rusya - Ukrayna Savaşı, Dünyanın En Uzun Uçuşuna Kapıyı Açıyor

Bloomberg'in firma içi bir bildirime atıfta bulunarak belirttiğine göre Cathay Pacific, Rus hava sahasından kaçınmak için kesintisiz New York - Hong Kong uçuşunu yeniden yönlendirme planları kapsamında dünyanın en uzun yolcu uçuşu için yeni bir rota çizdi.
Bloomberg'in analizine göre bu yeni rota, Singapur Havayolları'nın şu anda dünyanın en uzun mesafeli New York JFK - Singapur uçuşunu büyük ölçüde aşarak 16.618 kilometre boyunca devam edecek. Uçuş, 17 saat sürecek.
Cathay Pacific'in rotası değiştirilen uçuşu Kuzey Kutbu ve merkezi Rusya'yı geçmek yerine John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak ve Atlantik, Birleşik Krallık ve Güney Avrupa'yı geçerek, Orta Asya üzerinden Hong Kong'a ulaşacak.
Cathay Pacific sözcüsü, uçuşun Airbus A350-1000 ile gerçekleştirileceğini söyledi ve acil durumlar için sürekli olarak rotaları araştırdıklarını belirtti: "Havacılık dünyasındaki olası olaylar veya senaryolar için her zaman acil durum rotaları yürütüyoruz. Uçuş rotalarını günlük olarak karşılaştırıyoruz ve o gün en verimli rotayı planlayıp uçacağız. Transatlantik seçeneği, uçuş süresinin 16 ila 17 saat arasında olması için yılın bu zamanında güçlü mevsimsel arka rüzgarların kolaylaştırılmasına dayanıyor, böylece transpasifik rotadan daha elverişli hale geliyor."
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra, Batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yaptırım uyguladı. Avrupa Birliği, hava sahasını "bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından sahip olunan, kiralanan veya başka bir şekilde kontrol edilen herhangi bir uçağa" kapattı ve bu da Rusya'yı aynı şekilde yanıt vermeye sevk etti.
Bu yüzden havayolları, uçuş rotalarının bir kısmını tekrar düzenlemek zorunda kalıyor...
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