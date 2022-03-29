SpaceX, Crew Dragon Kapsülünün Üretimini Durduracağını Açıkladı

SpaceX'in, dördüncü ve son kapsülünün üretimini tamamladıktan sonra yeni Crew Dragon uzay kapsüllerini üretmeyi bırakacağı açıklandı. Elon Musk'ın özel uzay firması, uzay aracı için bileşenler üretmeye devam edeceğini de açıkladı, ayrıca ileride sipariş gelirse ek Crew Dragon kapsülleri üretme kapasitesini de korumakta olduğunu belirtti.
Crew Dragon uzay aracı tekrar tekrar kullanılabilir olduğundan dolayı, SpaceX'in sınırlı sayıda üreteceği zaten düşünülüyordu, ancak firmanın üretimi kaç araçla sınırlayacağı bilinmiyordu.
2020'deki ilk mürettebatlı uçuşundan bu yana Crew Dragon, geçen yılın sonunda tamamen sivil olan ilk uçuş da dahil olmak üzere beş mürettebatı uzaya uçurdu. NASA, devam eden Ticari Mürettebat programının bir parçası olarak Space X'i kullanmayı planlamıştı. Kapsül, astronotları altı ayrı görev boyunca Uluslararası Uzay İstasyonuna taşımak için kullandı, ancak son zamanlarda Boeing'in Starliner gemisiyle ilgili gecikmeler nedeniyle gemiyi üç uçuşa kadar daha kullanacağını söyledi.
SpaceX'in yeni nesil Starship yeniden kullanılabilir ağır roketini sertifikalandırıp çalışır hale getirmeye çalışmasıyla, Crew Dragon üretimi durdurulmuş oluyor. Bu uzay aracı, SpaceX'in Ay ve Mars'ı içeren tüm planlarında önemli bir parça. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde şirketin Starship'in ilk yörünge testini Mayıs ayında yapmayı umduğunu söylemişti.
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