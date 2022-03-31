Rusya'nın Ukrayna'ya Büyük Siber Saldırısı Bertaraf Edildi

Ukrayna'daki internet servis sağlayıcılar, Rusya'dan gelen dev bir siber saldırı ile sallandı. İlk açıklamalara göre saldırı, büyük oranda bertaraf edildi.

Ukrayna'ya büyük siber saldırı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Yapı Kredi veriden güç alıyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
WhatsApp, Sesli Mesaj Özelliğini Küçük Güncellemelerle Geliştiriyor
Metaverse'te tarım yapacaklar!
Apple, iPhone 14 Üretiminde Sorun mu Yaşıyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya Büyük Siber Saldırısı Bertaraf Edildi
Google, AirTag Gibi Takipçiler İçin Android'e Kendi Yazılımını Ekliyor

 

 