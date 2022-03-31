Rusya'nın Ukrayna'ya Büyük Siber Saldırısı Bertaraf Edildi

Ukrayna bu hafta başlarında büyük bir siber saldırıya uğradı ve bu saldırı ülkedeki internet bağlantısını savaş öncesi seviyelerinin neredeyse onda birine düşürdü. Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi (SSSCIP) tarafından atılan bir tweet'e göre, internet servis sağlayıcısı (ISP) Ukrtelecom'a Rusya'dan "büyük" bir saldırı düzenlendi. Ayrıca, bu saldırın bertaraf edildiği ve servis sağlayıcının Ukrayna vatandaşlarına hizmet vermeye devam edeceği de belirtildi. Saldırın türü ve doğası hakkında ise bir bilgi verilmedi.
Saldırı ülkenin BT altyapısını hedeflediği için servislerin tekrar çalışır olması yetmiyor. Halen bazı sorunlar yaşandığından dolayı servis sağlayıcısı orduya verdiği hizmete öncelik adamak için, son kullanıcılara ve şirketlere verdiği hizmetleri yavaşlatmış ve sınırlandırmış durumda.
İnternet altyapısının Ruslar tarafından hedef alınacağını bilen Ukraynalı diplomatlar, Elon Musk'tan Starlink üzerinden yardım etmesini istemişler ve Musk da bunu kabul etmişti. Ülkenin dört bir yanına dağıtılan uydu çanakları ile Ukrayna internete bağlı kaldı. Musk, saldırganların sabit çanakları hedef alması kolay olduğundan dolayı ülkeye Starlink bağlantısı sağlayacak mobil çanaklar da göndereceğini açıklamıştı.
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